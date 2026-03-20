बंगाल में जबरदस्त जोर लगा रही बीजेपी, पीएम मोदी करेंगे 14 रैलियां; सीएम योगी के धुआंधार कार्यक्रम
पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कम से कम 14 कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में होंगे। गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के भी 8 कार्यक्रम फिक्स किए गए हैं।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का किला फतह करने के लिए बीजेपी इस बार पूरी ताकत झोंक रही है। दो चरणों में होने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए बीजेपी के शीर्ष नेताओं का आवागमन शुरू हो गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में अगले महीने 14 रैलियां और रोडशो करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने इन कार्यक्रमों की पुष्टि की है। गृह मंत्री अमित शाह के भी कम कार्यक्रम नहीं हैं। वह कम से कम 8 रैलियां और रोडशो करेंगे।
सात सभाओं को संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन पश्चिम बंगाल में कम से कम सात सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के छह कार्यक्रम रखे गए हैं। इसके अलावा पीयूष गोयल, किरण रिजिजू समेत अन्य केंद्रीय मंत्री भी चुनाव प्रचार में उतर सकते हैं।
चुनाव प्रचार में उतरेंगे योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे। अब तक की जानकारी के मुताबिक उनके 8 कार्यक्रम फिक्स किए गए हैं। इसमें जनसभाएं और रोडशो दोनों शामिल हैं। अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती राज्य में कम से कम 10 सभाओं का हिस्सा होंगे। इसके अलावा कई रोडशो और पब्लिक मीटिंग भी केरंगे।
बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि लोगों के उत्साह से ही पता लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने जा रही है। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार राज्य में सत्ता परिवर्तन होना है। बता दें कि बंगाल में पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होंगे। इसके बाद 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान करवाए जाएंगे। 4 मई को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।
बीजेपी ने गुरुवार को 111 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की, जिसमें 'संदेशखलि आंदोलन' का चेहरा मानी जाने वाली रेखा पात्रा और पूर्व केंद्रीय मंत्री निशीथ अधिकारी को शामिल किया गया है। सूची में अन्य प्रमुख नेताओं में पूर्व सांसद अर्जुन सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष तपस रॉय और अभिनेत्री से नेता बनीं रूपा गांगुली भी शामिल हैं। रूपा गांगुली सोनारपुर दक्षिण सीट से तृकां की लवली मैत्रा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, जबकि एक अन्य अभिनेता और खड़गपुर सदर के मौजूदा विधायक हिरण चटर्जी को हावड़ा के श्यामपुर से तृणमूल कांग्रेस (तृकां) के नदबासी जना के खिलाफ उम्मीदवार बनाया गया है।
पार्टी ने अधिवक्ता प्रियंका तिब्रेवाल को एंटाली से उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने कोलकाता उच्च न्यायालय में तृणमूल सरकार के खिलाफ कई मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तिब्रेवाल ने 2021 में भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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