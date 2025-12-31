जलील, आरिफ और... ममता सरकार पर BJP का प्रहार, वीडियो शेयर कर बोली- महिलाएं असुरक्षित
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने बताया कि यह घटना दक्षिण 24 परगना के कैनिंग उपमंडल के बसंती ब्लॉक के उत्तर भंगनामारी गांव में हुई।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन सियासी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तैयारियों के बीच भाजपा और टीएमसी के बीच जुबानी जंग जारी है। आरोप-प्रत्यारोप के बीच भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक महिला और उसके परिवार के सदस्यों पर बांस की लाठियों से बेरहमी से हमला किया गया।
सोशल मीडिया पर शेयर वीडियो में महिला और उसके परिवार पर दिनदहाड़े हमला होते दिखाया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, जलील लस्कर, मुन्ना लस्कर, आरिफ लस्कर और अन्य लोगों ने उसके और उसके परिवार के सदस्यों के साथ बेरहमी से मारपीट की। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि अपराधियों को पता है कि उन्हें ऐसे घृणित कृत्यों के लिए कोई सजा नहीं मिलेगी या कानून-प्रवर्तन एजेंसियां उन्हें छोड़ देंगी, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा के कारण उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त हैं।
शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि चाहे विवाद कुछ भी हो, यह देखकर आश्चर्य होता है कि ऐसे लोग दिनदहाड़े महिलाओं को पीटते हैं और उनके मन में कानून का कोई भय नहीं है, मानो उन्हें पता हो कि उन्हें इसके लिए कोई सजा नहीं मिलेगी और वे बच निकलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस महिला-विरोधी राज्य सरकार को उखाड़ फेंकना होगा।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
