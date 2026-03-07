बंगाल चुनाव से पहले सियासी खेल शुरू, भाजपा नेता ने थामा ममता दीदी का हाथ; कितना होगा असर
पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मोतीउर रहमान आगामी विधानसभा चुनाव से पहले शनिवार को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। रहमान 2021 के विधानसभा चुनाव में मालदा के हरिश्चंद्रपुर से भाजपा के उम्मीदवार थे जिन्हें तृणमूल उम्मीदवार ने हरा दिया था। वह वरिष्ठ पार्टी नेता एवं मंत्री ब्रत्य बसु तथा राज्यसभा सदस्य नदीमुल हक की उपस्थिति में तृणमूल मुख्यालय में पार्टी में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अप्रैल में होने की संभावना है।
कांग्रेस के गढ़ में मिलेगी मदद
बसु ने कहा कि रहमान ने 2021 के चुनावों में काफी संख्या में वोट हासिल किए थे, जिससे पारंपरिक रूप से कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले इस निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा को दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने में मदद मिली। बसु ने कहाकि उस समय कई लोगों ने कहा था कि इलाके में काफी संख्या में लोगों ने भाजपा को नहीं, बल्कि मोतीउर रहमान को वोट दिया था। उनकी लोकप्रियता और सामाजिक कार्यों ने उन्हें व्यापक समर्थन दिलाया है। रहमान ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य में शुरू की गई विकास पहलों का हिस्सा बनने के लिए तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया।
ममता बनर्जी की तारीफ
मोतीउर रहमान ने कहाकि चौदह से पंद्रह साल पहले ग्रामीण बंगाल में विकास बहुत कम था। ग्रामीण इलाकों में न तो उचित सड़कें थीं और न ही पीने के पानी की सुविधा। ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद विकास हुआ है। मैं उस विकास में योगदान देने के लिए तृणमूल में शामिल हुआ हूं। इससे पहले 19 फरवरी को कुर्सियोंग से भाजपा विधायक बिष्णु प्रसाद शर्मा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे।
