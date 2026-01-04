पश्चिम बंगाल जीतने के लिए BJP की बड़ी तैयारी, अमित शाह ने खुद बनाया सीक्रेट प्लान

संक्षेप: वर्ष 2021 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 294-सदस्यीय सदन में 216 सीट हासिल की थी। भाजपा को 77 सीट मिली थी, वाम-कांग्रेस गठबंधन खाता भी नहीं खोल सका था।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने चुनाव अभियान की कमान खुद संभाल ली है। पार्टी रणनीतिक तरीके से अपने शीर्ष नेताओं को मैदान में उतार रही है। शाह खुद पश्चिम बंगाल दौरा कर चुके हैं। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र इसी माह फिर जाने वाले हैं। इनके अलावा पार्टी महासचिव बीएल संतोष भी पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं। हाल में अपने पश्चिम बंगाल दौरे में शाह ने साफ कर दिया कि पार्टी इस बार बदलाव के संकल्प के साथ चुनाव मैदान में है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का दौरा कर साफ कर दिया कि जो पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में तीन से 77 तक पहुंची थी, अब वह पूर्ण बहुमत की तैयारी के साथ चुनाव मैदान में है। पार्टी नेताओं की मानें तो शाह ने अभियान की जो टोन तय की है, उस पर पार्टी के तमाम नेता आने वाले दिनों में राज्य में धुआंधार प्रचार करेंगे।

ममता बनर्जी भी अपनी राज्य में जुझारु छवि और महिलाओं के बीच मजबूत पैठ को बरकरार रखकर भाजपा को आगे बढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन भाजपा इस बार जिस आत्मविश्वास से और पूरी तैयारी से चुनाव मैदान में है। वहीं 15 साल के शासन से ममता बनर्जी को सत्ता विरोधी माहौल का भी सामना करना पड़ रहा है।

भाजपा के एक नेता ने कहा, ‘पार्टी इस बार बंगाल में जीत हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हम सफलता पाने के लिए कई रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। शाह जमीनी स्तर पर चलाए जा रहे सभी अभियानों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं।’

तृणमूल पहले से ज्यादा सीटें जीतेगी: अभिषेक दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार पांच साल पहले की तुलना में कम से कम एक सीट अधिक जीतेगी। वर्ष 2021 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 294-सदस्यीय सदन में 216 सीट हासिल की थी। भाजपा को 77 सीट मिली थी, वाम-कांग्रेस गठबंधन खाता भी नहीं खोल सका था।

घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश भाजपा पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों की घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर चुनावी लाभ के लिए घुसपैठ को बढ़ावा देकर राज्य की जनसांख्यिकी बदलने का आरोप लगाया। वादा किया कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वह एक मजबूत ‘राष्ट्रीय सुरक्षा ग्रिड’ बनाएगी, जो पश्चिम बंगाल से घुसपैठ को पूरी तरह से समाप्त कर देगी।