ढहा ममता किला, भाजपा के लिए बंगाल विजय के मायने क्या; श्यामा प्रसाद मुखर्जी से क्या कनेक्शन
भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी की किला ढहा दिया है। ममता के 15 साल के शासन का अंत हो चुका है। बाहर से यह भले ही यह ममता और शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधी लड़ाई लगती हो। लेकिन असल में भाजपा के लिए इस जीत के मायने इससे भी बढ़कर हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी की किला ढहा दिया है। ममता के 15 साल के शासन का अंत हो चुका है। बाहर से यह भले ही यह ममता और शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधी लड़ाई लगती हो। लेकिन असल में भाजपा के लिए इस जीत के मायने इससे भी बढ़कर हैं। यह भाजपा के लिए विचारधारा की धरती पर पहली बार सत्ता में आना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर उसके लिए यह जीत अपने संस्थापक को समर्पित हो सकती है। साथ ही पूरब में अपना झंडा बुलंद करने की भी उसकी हसरत अरसे बाद ही सही, पूरी हुई है। आइए जानते हैं भाजपा के लिए बंगाल जीतने का कितना महत्व है...
विचारधारा के गढ़ में सत्ता
बंगाल चुनाव जीतना, भाजपा के लिए विचारधारा की लड़ाई सरीखा था। पश्चिम बंगाल भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मस्थान है। साल 2026 श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 12वीं जयंती वाला साल भी है। इस तरह भाजपा, बंगाल की जीत को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ‘एक देश, एक संविधान’ के विचार को समर्पित कर सकती है।
पूरब में बढ़ा दखल
बंगाल में जीत, भाजपा के लिए इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि वह पहली बार इस राज्य में सरकार बनाने जा रही है। असम और बिहार में जीत के बाद अब बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद उसका पूरब में दखल पूरी तरह से बढ़ गया है। बंगाल पर नियंत्रण होने से सिलिगुड़ी कॉरिडोर के लिए भी काफी अहम है।
राष्ट्रीय स्तर पर असर
भाजपा की बंगाल में जीत का राष्ट्रीय और आर्थिक असर भी देखने को मिलेगा। यहां से भाजपा को 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने मिशन को नई रफ्तार देने का रास्ता भी खुल जाएगा। भाजपा ने चुनाव से पहले बंगाल में उद्योग-धंधों को बढ़ाने की बात की थी। इसमें लॉजिस्टक्स, मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा क्षेत्र के लिए कुछ बेहतर करने की बात कही थी। अगर पार्टी यहां पर इस तरह की पहल करने में कामयाब रही तो आने वाले वक्त में उसे इसका फायदा राष्ट्रीय स्तर पर मिल सकता है।
क्या कहती है भाजपा की बढ़त
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बदलाव की बयार बह चुकी है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को जारी मतगणना में शाम तक 199 विधानसभा सीट पर बढ़त बना ली। वहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 88 सीट पर आगे है। राज्य की 294 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 है। भाजपा की बढ़त इस आंकड़े को पार करने के साथ संभावित बड़ी सफलता की ओर इशारा कर रही है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।