BJP ने बंगाल में जारी की 144 उम्मीदवारों की लिस्ट, ममता से शुभेंदु अधिकारी की होगी सीधी फाइट
भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। राज्य में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में इस लिस्ट का अर्थ है कि भाजपा ने लगभग आधे कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर दिए हैं।
भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। राज्य में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में इस लिस्ट का अर्थ है कि भाजपा ने लगभग आधे कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने इस लिस्ट में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के नाम का भी ऐलान कर दिया है। उन्हें भवानीपुर विधानसभा सीट और नंदीग्राम सीट से उतारा गया है। अधिकारी ने 2021 के चुनाव में सीएम ममता बनर्जी को हराकर चौंका दिया था। ऐसे में एक बार फिर भाजपा ने ममता बनर्जी से उनकी ही सीधी फाइट का इरादा बना लिया है। इसी के तहत शुभेंदु अधिकारी को दो सीटों से उतारा गया है। वह एक तरफ नंदीग्राम में चुनाव लड़ेंगे, जहां से पिछली बार जीते थे तो वहीं भबानीपुर में वह सीएम को सीधी टक्कर देंगे।
पिछली बार नंदीग्राम विधानसभा सीट से ममता की हार हुई थी। फिर उन्होंने सीएम बनने के लिए विधायक बनने की अनिवार्यता को देखते हुए भबानीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ा था। टीएमसी के विधायक शोभनदेब चटर्जी ने सीएम के लिए अपनी सीट खाली करते हुए इस्तीफा दे दिया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि टीएमसी की लिस्ट में ममता बनर्जी का नाम किस सीट से आता है। नंदीग्राम से वह पिछली बार हार गई थीं और भबानीपुर से विधायक हैं।
अब जबकि शुभेंदु अधिकारी दोनों ही सीटों पर उतर गए हैं तो क्या ममता बनर्जी उनसे मुकाबला करेंगी या फिर किसी तीसरी सीट से उतरेंगी। इस पर सभी की नजर रहेगी। यही वजह है कि ममता बनर्जी के नाम ऐलान को लेकर सभी की उत्सुकता बनी हुई है और टीएमसी की सूची का इंतजार किया जा रहा है। ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को उतारने वाली रणनीति इसलिए मजबूत मानी जा रही है क्योंकि ममता बनर्जी को ही यदि हाईवोल्टेज मुकाबले में फंसा दिया जाए तो उनके लिए दूसरी सीटों पर प्रचार करना मुश्किल होगा।
क्या सीधी फाइट में उलझ सकती हैं भाजपा
टीएमसी की समस्या यह है कि वह प्रचार के लिए मोटे तौर पर ममता बनर्जी पर ही निर्भर करती है। दूसरे नंबर पर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ही हैं। ऐसी स्थिति में यदि ममता दीदी को एक सीट पर फंसा दिया गया तो पूरे प्रदेश में कैंपेन पर निकलना उनके लिए आसान नहीं होगा। पिछली बार भी भाजपा ने इसी रणनीति पर काम किया था और वह कुछ हद तक सफल होती भी नजर आई थी। 2016 में महज तीन सीटें जीतने वाली भाजपा को 2021 में 77 सीटों पर विजय हासिल की थी।
दिलीप घोष को किस सीट से भाजपा ने उतारा
बता दें कि भाजपा ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को खड़गपुर सदर सीट से उतारा गया है। भाजपा की 144 उम्मीदवारों की सूची में सिर्फ 11 महिला उम्मीदवारों को चांस दिया गया है। भाजपा ने अलीपुरद्वार से परितोष दास को उतारा है। इसके अलावा सिलीगुड़ी से डॉ. शंकर घोष को मौका मिला है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि भाजपा ने इस बार बाहरी कैंडिडेट्स के बजाय अपने काडर पर भरोसा जताया है।
देखें- भाजपा ने किस सीट से किसे बनाया उम्मीदवार
लेखक के बारे मेंSurya Prakash
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