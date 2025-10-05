कार्निवाल से फुरसत मिले...दार्जिलिंग हादसे को लेकर ममता पर भड़की भाजपा, क्यों बोला हमला
पश्चिम बंगाल में भाजपा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भड़क गई है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने ममता पर हमला बोला है। समिक भट्टाचार्य ने कहा कि यह खुशी मनाने का मौका नहीं है। मुख्यमंत्री को इस वक्त कार्निवाल छोड़ देना चाहिए था। आज उन्हें उत्तरी बंगाल के लोगों के साथ खड़े होने की जरूरत है। समिक ने आगे कहा कि अगर कोई इस सरकार से मानवतावादी रवैये की उम्मीद करता है तो वह बेवकूफ है। भाजपा को इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। गौरतलब है कि दार्जिलिंग में हुए भूस्खलन में 20 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, सैकड़ों लोग वहां पर फंसे हुए हैं।
पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष समिक ने आरोप लगाया कि यह सरकार किसी काम की नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने साइक्लोन से कुछ नहीं सीखा। यहां तक कि डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की भी कोई भूमिका नहीं है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात की गई है। गृहमंत्री, प्रधानमंत्री हर पल-पल की जानकारी ले रहे हैं। इसी तरह की संवेदनशीलता की उम्मीद हमने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी की थी। लेकिन इतने बड़ी प्राकृतिक आपदा में भी वह खड़ी नजर नहीं आ रही हैं।
दार्जिलिंग में क्या हुआ
गौरतलब है कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों में घूमने गये सैकड़ों पर्यटकों के लिए दुर्गा पूजा के बाद की छुट्टियां बुरे सपने में बदल गईं क्योंकि रविवार को लगातार बारिश के कारण कई भूस्खलन हुए, जिससे घर बह गए, राजमार्ग अवरुद्ध हो गए और पहाड़ी जिले में बड़ी संख्या में लोग फंस गए। अधिकारियों ने बताया कि मिरिक, दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में भूस्खलन में कई बच्चों सहित कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। भूस्खलन और सड़क मार्ग पर अवरोधों के कारण पूरे क्षेत्र में हजारों पर्यटक फंसे हुए हैं।
क्या बोलीं ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उन्हें सुरक्षित वापस लाने की व्यवस्था करेगी और पर्यटकों से अपील की कि वे घबराएं नहीं और वहां से निकलने की जल्दबाजी न करें। उन्होंने कहा कि कई पर्यटक फंसे हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि वे हड़बड़ी न करें। कृपया जहां हैं वहीं रहें। होटल वालों को उनसे ज्यादा पैसे नहीं लेने चाहिए। उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा।
