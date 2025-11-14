Hindustan Hindi News
Bihar Chunav Result: बिहार की जीत हमारी है... अब बंगाल की बारी है; सुवेंदु अधिकारी की भविष्यवाणी

Bihar Chunav Result: बिहार की जीत हमारी है... अब बंगाल की बारी है; सुवेंदु अधिकारी की भविष्यवाणी

संक्षेप: Bihar Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों ने भाजपा और उसके नेतृत्व वाली NDA को भारी बहुत मिल रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने भविष्यवाणी की कि अगली बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में होगी

Fri, 14 Nov 2025 02:17 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के शुरुआती रुझानों ने भाजपा के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन को जबरदस्त बढ़त दिलाई है। इसी बीच, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने एक भविष्यवाणी की है। उन्होंने दावा किया कि अगली बड़ी जीत का केंद्र बंगाल होगा। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बीजेपी नेता ने जोरदार नारा दिया और कहा कि बिहार की जीत हमारी है... अब बंगाल की बारी है!

बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर हो रही गिनती में एनडीए 200 से ज्यादा सीटों पर मजबूत स्थिति में है, जो एक शानदार जीत की ओर इशारा कर रही है। निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के दोपहर तक के आंकड़ों के अनुसार, भाजपा अकेले 91 सीटों पर आगे चल रही है।

इस चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। 2020 के चुनाव में महज 43 सीटें हासिल करने वाली जेडीयू इस बार 79 सीटों पर बढ़त बना चुकी है। वहीं, खुद को पीएम नरेंद्र मोदी के 'हनुमान' कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 22 से अधिक सीटों पर मजबूत पकड़ बना रखी है।

हालांकि, पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) का प्रदर्शन बेहद कमजोर नजर आ रहा है। 140 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली आरजेडी वर्तमान में केवल 28 सीटों पर आगे है। इसी तरह, 61 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को मात्र 4 सीटों पर बढ़त मिली है।

