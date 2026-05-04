Bhangar Election Results 2026 LIVE:भांगर में भगवा या फिर मुस्लिम चेहरा? नौशाद बनाम मोल्ला में BJP ने बिगाड़ा खेल
Bhangar Election Result LIVE: 2021 के विधानसभा चुनाव में ISF के मो. नौशाद सिद्दीकी ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के मो. रेजाउल करीम को 26,151 वोटों के अंतर से हराकर यह सीट जीती थी।
Bhangar Election Result LIVE: पश्चिम बंगाल की भांगर (Bhangar Assembly Constituency) पश्चिम दक्षिण 24 परगना जिले की एक प्रमुख विधानसभा सीट है, जो जादवपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह सीट सामान्य श्रेणी के लिए है और यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहां अच्छी संख्या में ग्रामीण मतदाता भी हैं। 2021 चुनावों में इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) के मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी ने जीत हासिल की थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस (AITC) दूसरे स्थान पर रही। इस बार भी मुख्य मुकाबला TMC और ISF के बीच है। भाजपा ने यहां मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है।
2021 के विधानसभा चुनाव में ISF के मो. नौशाद सिद्दीकी ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के मो. रेजाउल करीम को 26,151 वोटों के अंतर से हराकर यह सीट जीती थी। इससे पहले यानी 2016 के विधानसभा चुनावों में AITC के अब्दुर रज्जाक मोल्ला 1,02,087 वोटों के साथ विजयी रहे थे, जिन्होंने CPM उम्मीदवार अब्दुर राशिद गाज़ी को 18,124 वोटों के अंतर से हराया था। यह मुस्लिम बहुल इलाका है और शुरुआती दो चुनावों को छोड़कर, छह दशकों से ज्यादा समय से यहां कोई भी गैर-मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता है।
भांगर में तेजी से बढ़े वोटर
हाल के वर्षों में भांगर में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। 2019 में 251,956 से बढ़कर 2021 में 271,987 हो गई। यहां के मतदाताओं में 65.9 फीसदी मुस्लिम वोटर्स हैं। इस आंकड़े से इस विधानसभा सीट का डेमोग्राफिक प्रोफाइल साफ तौर झलकता है। यहां SC वोटर करीब 18.57%। इस चुनाव क्षेत्र में मुख्यत: ग्रामीण आबादी शामिल है, जबकि शहरी इलाकों में सिर्फ 6.03 फीसदी मतदाता हैं। इस इलाके में हमेशा से वोटर टर्नआउट ज्यादा रहा है। 2021 में 89.07 परसेंट, 2019 में 85.60 परसेंट और 2016 में 88.02 परसेंट मतदाताओं ने वोट दिए थे। इस बार करीब 93.48 फीसदी लोगों ने वोट डाले हैं।
इस बार इस सीट पर कुल 19 उम्मीदवार हैं। इनमें पांच प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवार इस प्रकार हैं:
सौकत मोल्ला – ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC)
नौशाद सिद्दीकी- ISF
जयन्त गायेन – भारतीय जनता पार्टी (BJP)
महबुबुल इस्लाम – इंडियन नेशनल कांग्रेस
मिरजा हसन- CPIML
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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