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Bhabanipur Result 2026 LIVE: भवानीपुर में ममता मारेंगी बाजी या भारी पड़ेंगे शुभेंदु अधिकारी? कुछ ही देर में रिजल्ट

May 04, 2026 05:49 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता।
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Bengal Rsult 2026: इस सीट पर बंगाली समुदाय के साथ-साथ गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी और दक्षिण भारतीय मतदाताओं की भी अच्छी-खासी संख्या है। 2011 से ही यह सीट ममता बनर्जी की राजनीतिक ताकत का प्रतीक रही है।

Bhabanipur Result 2026 LIVE: भवानीपुर में ममता मारेंगी बाजी या भारी पड़ेंगे शुभेंदु अधिकारी? कुछ ही देर में रिजल्ट

Bhabanipur Assembly Election Result 2026 LIVE: आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आने का दिन है। भवानीपुर सीट पर इस बार फिर सबकी निगाहें टिकी हैं, जहां मुकाबला बेहद रोचक रहा है। भाजपा ने इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ उनके पुराने सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है, जिससे यह सीट पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि बंगाल की राजनीति में भवानीपुर विधानसभा सीट हमेशा से सत्ता का केंद्र रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गृह क्षेत्र होने के कारण यह सीट न केवल तृणमूल कांग्रेस (TMC) का अभेद्य किला मानी जाती है, बल्कि राज्य की सबसे हाई-प्रोफाइल सीटों में शुमार है।

कोलकाता दक्षिण जिले के अंतर्गत आने वाली भवानीपुर सीट बंगाल की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से एक है। इस सीट पर बंगाली समुदाय के साथ-साथ गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी और दक्षिण भारतीय मतदाताओं की भी अच्छी-खासी संख्या है। 2011 से ही यह सीट ममता बनर्जी की राजनीतिक ताकत का प्रतीक रही है।

Bhabanipu Election Result 2026 LIVE:

5:47 AM: भवानीपुर विधानसभा सीट सहित पश्चिम बंगाल की तमाम सीटों पर सुबह सात बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। यहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है।

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2021 के विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सीट पर दो बार मतदान की स्थिति बनी। पहले मुख्य चुनाव में टीएमसी के शोभनदेव चटर्जी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए यह सीट खाली करने के बाद यहां उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में ममता बनर्जी को कुल 71.9 प्रतिशत वोट मिले थे। भाजपा ने यहां प्रियंका टिबरेवाल को मैदान में उतारा था। उन्हें सिर्फ 22.2 प्रतिशत मतों से संतोष करना पड़ा था। ममता बनर्जी ने प्रियंका टिबरेवाल को 58,835 वोटों के विशाल अंतर से हराया था। आपको बता दें कि नंदीग्राम में मामूली अंतर से हारने के बाद, मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए ममता बनर्जी का यह चुनाव जीतना अनिवार्य था।

मिनी भारत है भवानपुर सीट

भवानीपुर को इसकी मिश्रित आबादी के कारण 'मिनी भारत' कहा जाता है। यहां करीब 40% गैर-बंगाली मतदाता हैं, जो चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। 2011 में सत्ता परिवर्तन के बाद से इस सीट पर टीएमसी का ही कब्जा रहा है। ममता बनर्जी ने यहां से 2011, 2016 और 2021 (उपचुनाव) में जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में यहां अपना आधार मजबूत करने की कोशिश की है। विशेष रूप से व्यापारिक समुदायों के बीच पैठ बढ़ी है, लेकिन टीएमसी के किले को भेदने में अब तक असफल रही है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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