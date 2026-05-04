Bhabanipur Result 2026 LIVE: भवानीपुर में ममता मारेंगी बाजी या भारी पड़ेंगे शुभेंदु अधिकारी? कुछ ही देर में रिजल्ट

Bengal Rsult 2026: इस सीट पर बंगाली समुदाय के साथ-साथ गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी और दक्षिण भारतीय मतदाताओं की भी अच्छी-खासी संख्या है। 2011 से ही यह सीट ममता बनर्जी की राजनीतिक ताकत का प्रतीक रही है।

Bhabanipur Assembly Election Result 2026 LIVE: आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आने का दिन है। भवानीपुर सीट पर इस बार फिर सबकी निगाहें टिकी हैं, जहां मुकाबला बेहद रोचक रहा है। भाजपा ने इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ उनके पुराने सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है, जिससे यह सीट पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि बंगाल की राजनीति में भवानीपुर विधानसभा सीट हमेशा से सत्ता का केंद्र रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गृह क्षेत्र होने के कारण यह सीट न केवल तृणमूल कांग्रेस (TMC) का अभेद्य किला मानी जाती है, बल्कि राज्य की सबसे हाई-प्रोफाइल सीटों में शुमार है।

कोलकाता दक्षिण जिले के अंतर्गत आने वाली भवानीपुर सीट बंगाल की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से एक है। इस सीट पर बंगाली समुदाय के साथ-साथ गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी और दक्षिण भारतीय मतदाताओं की भी अच्छी-खासी संख्या है। 2011 से ही यह सीट ममता बनर्जी की राजनीतिक ताकत का प्रतीक रही है।

Bhabanipu Election Result 2026 LIVE: 5:47 AM: भवानीपुर विधानसभा सीट सहित पश्चिम बंगाल की तमाम सीटों पर सुबह सात बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। यहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है।

2021 के विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सीट पर दो बार मतदान की स्थिति बनी। पहले मुख्य चुनाव में टीएमसी के शोभनदेव चटर्जी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए यह सीट खाली करने के बाद यहां उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में ममता बनर्जी को कुल 71.9 प्रतिशत वोट मिले थे। भाजपा ने यहां प्रियंका टिबरेवाल को मैदान में उतारा था। उन्हें सिर्फ 22.2 प्रतिशत मतों से संतोष करना पड़ा था। ममता बनर्जी ने प्रियंका टिबरेवाल को 58,835 वोटों के विशाल अंतर से हराया था। आपको बता दें कि नंदीग्राम में मामूली अंतर से हारने के बाद, मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए ममता बनर्जी का यह चुनाव जीतना अनिवार्य था।