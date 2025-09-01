ममता सरकार इस्लामवादियों के 'लोकतांत्रिक विरोध' के आगे झुकी, जावेद अख्तर का कार्यक्रम रद्द

'हिंदी सिनेमा में उर्दू' शीर्षक वाला यह कार्यक्रम 31 अगस्त से 3 सितंबर तक कोलकाता में आयोजित होने वाला था। इसमें चर्चा, कविता पाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय सिनेमा में उर्दू के योगदान का उत्सव मनाया जाना था।

ममता बनर्जी सरकार द्वारा संचालित पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी ने 'साहित्यिक समारोह' को स्थगित कर दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि कार्यक्रम को शुरू होने से कुछ घंटे पहले क्यों रद्द किया गया? कुछ का कहना है कि टीएमसी सरकार 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले इस्लामी संगठनों के दबाव में झुक गई है। बताया जा रहा है कि इस्लामी समूहों ने मशहूर गीतकार और कवि जावेद अख्तर को कोलकाता में एक कार्यक्रम में आमंत्रित करने का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर अख्तर का निमंत्रण वापस नहीं लिया गया तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे।

31 अगस्त से 3 सितंबर तक होना था कार्यक्रम 'हिंदी सिनेमा में उर्दू' शीर्षक वाला यह कार्यक्रम 31 अगस्त से 3 सितंबर तक कोलकाता में आयोजित होने वाला था। इसमें चर्चा, कविता पाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय सिनेमा में उर्दू के योगदान का उत्सव मनाया जाना था। जावेद अख्तर को 1 सितंबर को एक महत्वपूर्ण मुशायरे की अध्यक्षता के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। लेकिन कोलकाता के दो प्रमुख इस्लामी संगठनों, जमीयत उलेमा-ए-हिंद और वाहियान फाउंडेशन ने इसका विरोध करते हुए अख्तर को 'धर्म और ईश्वर के खिलाफ बोलने वाला' करार दिया।

'लोकतांत्रिक विरोध' की चेतावनी इन रूढ़िवादी मुस्लिम समूहों का तर्क था कि जावेद अख्तर को उर्दू कार्यक्रम में बुलाना अनुचित है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने चेतावनी दी कि अगर अख्तर का निमंत्रण वापस नहीं लिया गया तो 2007 में तस्लीमा नसरीन के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों जैसा 'लोकतांत्रिक विरोध' किया जाएगा। वहीं, अकादमी ने कहा कि 'अपरिहार्य परिस्थितियों' के कारण कार्यक्रम स्थगित किया गया। द हिंदू के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि ममता बनर्जी सरकार चुनावी वर्ष से पहले बढ़ते तनाव से चिंतित थी। इसलिए टकराव से बचने के लिए कार्यक्रम स्थगित करने का फैसला लिया गया, ताकि अख्तर पर स्याही फेंकने या सांप्रदायिक विवाद जैसी स्थिति से बचा जा सके। बता दें कि अख्तर ने खुद को नास्तिक बताया है और धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद को अपनाया है। वे खुद को 'सांस्कृतिक मुसलमान' कहते हैं।

पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी की सचिव नुजरत जैनब ने कहा कि 'अपरिहार्य परिस्थितियों' के कारण चार दिवसीय कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, जब पत्रकारों ने इन परिस्थितियों के बारे में पूछा तो जैनब ने दोहराया कि यह अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हुआ।

बेहद परेशान करने वाला और अस्वीकार्य' मानवाधिकार कार्यकर्ता शबनम हाशमी ने कहा कि भारत न हिंदू राष्ट्र है और न ही इस्लामी देश। नास्तिकों को भी स्वतंत्र रूप से जीने और बोलने का अधिकार है। हाशमी ने एक्स पर लिखा कि धर्मों द्वारा संचालित राज्यों में भी ऐसे लोग हैं जो धर्म में विश्वास नहीं करते। कवि-लेखक गौहर रजा ने मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों के दबाव में कार्यक्रम रद्द करने की निंदा की और इसे 'बेहद परेशान करने वाला और अस्वीकार्य' बताया। गौहर रजा ने एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी द्वारा जावेद अख्तर को आमंत्रित करने के कारण मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों के दबाव में कार्यक्रम रद्द करना बेहद परेशान करने वाला और अस्वीकार्य है। यह दिखाता है कि कट्टरपंथी, चाहे हिंदू हों या मुस्लिम, तार्किकता की आवाज को दबाने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं। जावेद अख्तर तार्किकता की सबसे स्पष्ट और रचनात्मक आवाजों में से एक हैं, जिन्हें पूरा देश सुनने को उत्सुक रहता है।

टीएमसी सरकार झुकना शुरू कर दिया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) से जुड़े मयूख बिस्वास ने कहा कि अगर कोलकाता के जमीयत वाले जावेद अख्तर से इतने नाराज हैं, तो उन्होंने साहिर लुधियानवी का क्या किया होता? क्या उन्हें धर्मत्याग के लिए मार डाला होता? बिस्वास ने कहा कि उर्दू अकादमी बंगाल के करदाताओं के पैसे से चलती है, यह जमीयत मुल्लाओं की निजी संपत्ति नहीं है। हालांकि, 2007 में तस्लीमा नसरीन के खिलाफ हुए विरोधों की याद दिलाने वाले 'लोकतांत्रिक विरोध' के खतरों का सामना करते हुए, आयोजकों ने संभावित अशांति से बचने के लिए झुकना शुरू कर दिया।