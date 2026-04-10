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बंगालः दर्जनों बार पीठासीन अधिकारी बन करवाया चुुनाव, अब वोटर लिस्ट से कट गया नाम

Apr 10, 2026 07:21 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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पश्चिम बंगाल में 27 लाख से ज्यादा लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट चुका है। इसमें कई ऐसे भी लोग हैं जो कि लंबे समय से वोटिंग करते आए हैं। दर्जनों बार चुनाव में पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी निभा चुके शख्स का भी नाम कट गया। 

बंगालः दर्जनों बार पीठासीन अधिकारी बन करवाया चुुनाव, अब वोटर लिस्ट से कट गया नाम

पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए मतदान दो चरणों में होना है। इससे पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट में कम से कम 27 लाख लोगों का नाम सीधे तौर पर काट दिया गया है। वोटर लिस्ट से बाहर होने वाले कई ऐसे भी लोग हैं जो कि अब तक वोट देते रहे हैं और बुढ़ापे में उनके वोट देे का अधिकार ही चला गया।

72 साल के एक रिटायर्ड अध्यापक दर्जनों चुनावों में पीठासीन अधिकारी रह चुके हैं। उनका कहना है कि आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने के बाद भीउनका नाम लिस्ट से कट गया है। इसी तरह 97 साल की एक बुजुर्ग ने बताया कि वह बंटवारे के समय भारत आई थीं। उनका भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। वहीं 68 साल के एक बुजुर्ग की ट्राइब्यूनल की लाइन में ही जान चली गई। वह लाइन में खड़े-खड़े ही बेहोश हो गए और बाद में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

पहले घर पर ही वोट डलवाने आते थे अधिकारी, अब कटा नाम

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सुबर्ण बाला पोद्दार अविभाजित बंगाल में पैदा हुई थीं और 1947 के बाद भारत आ गईं। वह हर बार चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती थीं। उन्होंने कहा, अगर स्वास्थ्य ठीक रहा तो इस बार भी वोट डालेंगे। उन्होंने कहा, मेरे पास वोटर कार्ड है तो आखिर मैं वोट क्यों नहीं डाल सकती? कोलकाता के नारकेलगांडा में उनका परिवार रहता है। परिवार ने बताया कि इससे पहले अधिकारी उनका वोड डलवाने के लिए घर पर आया करते थे।

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सुबर्ण बाला के परिवार ने कहा, हमने उनकी वोटर आईडी. आधार कार्ड, विधवा पेंशन की रिकॉर्ड वाली पासबुक जमा करवाई थी। इसके बाद भी उनका नाम कट गया। उन्होंने कहा, शायद स्पेलिंग में गलती की वजह से ऐसा हुआ है। 2002 की लिस्ट में उनका नाम 'स्वर्ण बाला' लिखा था। फॉर्म 6 के जरिए भी उनका नाम शामिल नहीं किया गया। अब 8 लोगों के परिवार में केवल चार लोग ही वोट डाल पाएंगे। परिवार ने टीएमसी बूथ एजेंट के हवाले से बताया कि उस इलाके में 1326 में से अब 1092 वोटर ही रह गए हैं।

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दर्जनों बार बने पीठासीन अधिकारी, अब कटा नाम

हुगली के रहने वाले एस असरफुल हक एक रिटायर्ड अध्यापक हैं। दर्जनों बार उन्होंने पीठासीन अधिकारी का पद संभालते हुए वोटिंग करवाई। उन्होंने अपना पासपोर्ट, जमीन के कागज, पैन कार्ड, आधार और बैंक के कागज उपलब्ध करवाए थे। उन्होंने कहा, हम यहां पीढ़ियों से सह रहे हैं। हमारे पास सारे कागजाद हैं और हमारा परिवार 1956 से वोट डालता आ रहा है। उन्होंने ट्राइब्यूनल से भी नाम जुड़वाने की कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हुए। इसी तरह नाडिया के रहने वाले जीवनकृष्ण विश्वास की जान एसडीओ ऑफिस के बाहर लाइन में ही चली गई। वह अपने बेटी और खुद का नाम कटने की वजह से ट्राइब्यूनल में अपील करने गए थे। उनके परिवार का कहना है कि वोटर लिस्ट से नाम कटने की वजह से वह तनावग्रस्त थे।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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