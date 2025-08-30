बंगाल स्कूल नौकरी घोटाला मामला, एसएससी ने 1,804 दागी शिक्षकों की सूची जारी की

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) ने शनिवार को 2016 राज्य स्तरीय चयन परीक्षा (एसएलएसटी) के संबंध में 'दागी' के रूप में पहचाने गए 1,804 शिक्षकों की सूची प्रकाशित की। यह कार्रवाई 28 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

स्कूल सेवा आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए हम 1,804 दागी उम्मीदवारों की सूची अपलोड कर रहे हैं। नामों को उनके रोल नंबर और सीरियल नंबर के साथ वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। आयोग के अनुसार न्यायालय के तीन अप्रैल के फैसले से रद्द की गई 25,753 नियुक्तियों में से 5,303 शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी दागी पाए गए। इनमें से 1,804 शिक्षक हैं। अधिकारी ने बताया कि दागी शिक्षकों की संख्या 15,803 है।

क्या है बंगाल नौकरी घोटाला

यह घोटाला 2016 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसे पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) द्वारा आयोजित किया गया था। आरोप है कि योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार कर, अयोग्य उम्मीदवारों को पैसे और राजनीतिक प्रभाव के बदले नौकरी दी गई। जांच में पता चला कि ओएमआर (ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन) शीट में हेरफेर किया गया था, जिसमें परीक्षा नहीं देने वाले या खाली ओएमआर शीट जमा करने वाले उम्मीदवारों को भी नौकरी दी गई।