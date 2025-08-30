Bengal school jobs scam SSC publishes list of 1,804 tainted teachers बंगाल स्कूल नौकरी घोटाला मामला, एसएससी ने 1,804 दागी शिक्षकों की सूची जारी की, West-bengal Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपश्चिम बंगाल न्यूज़Bengal school jobs scam SSC publishes list of 1,804 tainted teachers

बंगाल स्कूल नौकरी घोटाला मामला, एसएससी ने 1,804 दागी शिक्षकों की सूची जारी की

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) ने शनिवार को 2016 राज्य स्तरीय चयन परीक्षा (एसएलएसटी) के संबंध में 'दागी' के रूप में पहचाने गए 1,804 शिक्षकों की सूची प्रकाशित की। यह कार्रवाई 28 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद की गई है।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाताSat, 30 Aug 2025 10:34 PM
share Share
Follow Us on
बंगाल स्कूल नौकरी घोटाला मामला, एसएससी ने 1,804 दागी शिक्षकों की सूची जारी की

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) ने शनिवार को 2016 राज्य स्तरीय चयन परीक्षा (एसएलएसटी) के संबंध में 'दागी' के रूप में पहचाने गए 1,804 शिक्षकों की सूची प्रकाशित की। यह कार्रवाई 28 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद की गई है। शीर्ष अदालत ने आयोग को एक सप्ताह के भीतर नाम जारी करने का आदेश दिया था। डब्ल्यूबीएसएससी के अधिकारियों के अनुसार, इन लोगों को आगामी किसी भी भर्ती परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश
स्कूल सेवा आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए हम 1,804 दागी उम्मीदवारों की सूची अपलोड कर रहे हैं। नामों को उनके रोल नंबर और सीरियल नंबर के साथ वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। आयोग के अनुसार न्यायालय के तीन अप्रैल के फैसले से रद्द की गई 25,753 नियुक्तियों में से 5,303 शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी दागी पाए गए। इनमें से 1,804 शिक्षक हैं। अधिकारी ने बताया कि दागी शिक्षकों की संख्या 15,803 है।

क्या है बंगाल नौकरी घोटाला
यह घोटाला 2016 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसे पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) द्वारा आयोजित किया गया था। आरोप है कि योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार कर, अयोग्य उम्मीदवारों को पैसे और राजनीतिक प्रभाव के बदले नौकरी दी गई। जांच में पता चला कि ओएमआर (ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन) शीट में हेरफेर किया गया था, जिसमें परीक्षा नहीं देने वाले या खाली ओएमआर शीट जमा करने वाले उम्मीदवारों को भी नौकरी दी गई।

पदों से ज्यादा नियुक्तियां
2016 की भर्ती प्रक्रिया 24,640 पदों के लिए थी, लेकिन अंततः 25,753 नियुक्ति पत्र जारी किए गए, जो स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस मामले की जांच कर रहे हैं। इस जांच में कई राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी भी शामिल हैं।

West Bengal West Bengal News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।