शुभेंदु अधिकारी से लेकर अर्जुन सिंह तक, TMC से BJP में आए नेता और ‘वॉशिंग मशीन’ वाले आरोप

सबसे प्रमुख नाम मुकुल रॉय का है, जो टीएमसी के संस्थापक सदस्य और पूर्व राष्ट्रीय महासचिव थे। उन्होंने नवंबर 2017 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी जॉइन की। इसके बाद बैरकपुर से पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने 2019 में पार्टी छोड़ी।

तृणमूल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह सिलसिला 2017 से शुरू होकर 2021 तक चरम पर रहा। इन नेताओं ने पार्टी छोड़ने का फैसला आंतरिक कलह, टिकट वितरण से नाराजगी और केंद्र एजेंसियों की जांच से जुड़े दबाव के कारण लिया। कई विधायक, सांसद और पूर्व मंत्री भी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। इस स्थिति ने राज्य के सियासी समीकरणों को काफी बदल दिया। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद और 2021 विधानसभा चुनाव से पहले यह ट्रेंड तेज हुआ। कई नेताओं ने दावा किया कि टीएमसी में उनकी उपेक्षा हो रही थी, जबकि विपक्षी दलों ने इसे 'वॉशिंग मशीन' की साजिश बताया।

सबसे प्रमुख नाम मुकुल रॉय का है, जो टीएमसी के संस्थापक सदस्य और पूर्व राष्ट्रीय महासचिव थे। उन्होंने नवंबर 2017 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी जॉइन की। इसके बाद बैरकपुर से पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने मार्च 2019 में पार्टी छोड़ी। शोभन चटर्जी (पूर्व कोलकाता मेयर) अगस्त 2019 में TMC छोड़कर BJP शामिल हो गए। हालांकि, उन्होंने 2021 में टिकट न मिलने के कारण बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था और फिर से टीएमसी में शामिल हो गए।

ममता बनर्जी की पार्टी को सबसे बड़ा झटका दिसंबर 2020 में शुभेंदु अधिकारी ने दिया, जब वे अपने 9 विधायकों समेत टीएमसी से अलग होकर बीजेपी में चले गए। ममता सरकार में मंत्री रहे राजीव बनर्जी 2021 में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल हो गए थे, लेकिन बाद में 31 अक्टूबर 2021 को वे फिर से टीएमसी में वापस आ गए। ये सभी नेता 2019-2021 के बीच अलग हो रहे थे, जब TMC में टिकट और पावर शेयरिंग की लड़ाई चरम पर थी।

चिटफंड घोटाला और नारदा स्टिंग में नाम टीएमसी से बीजेपी में जाने वाले नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप भी थे, जिसमें चिटफंड घोटाला और नारदा स्टिंग केस अहम है। मुकुल रॉय से शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने पूछताछ की थी और नारदा स्टिंग में भी उनका नाम आया था। शुभेंदु अधिकारी पर 2017 में नारदा स्टिंग केस में ईडी ने समन जारी किया था, जबकि पार्टी छोड़ने के बाद टीएमसी सरकार ने उनके खिलाफ 15 से ज्यादा FIR दर्ज कराईं। अर्जुन सिंह पर कई आपराधिक मामले थे, जिन्हें उन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध बताया। शोभन चटर्जी पर नारदा स्टिंग और शारदा मामले में सीबीआई जांच चल रही थी। इनमें से ज्यादातर केस पार्टी छोड़ने से पहले या ठीक उसी समय सामने आए थे।