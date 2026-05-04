बंगाल में नतीजे से पहले आसनसोल में भी बवाल, स्ट्रॉन्ग रूम के पास लिफाफे में मिला मोबाइल
BJP ने TMC के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि उनके कार्यकर्ताओं ने एक व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर मोबाइल फोन ले जाते हुए पकड़ा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि स्ट्रॉन्ग रूम के भीतर मोबाइल ले जाना सख्त मना है।
पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मतगणना से ठीक पहले स्ट्रॉन्ग रूम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में स्थित स्ट्रॉन्ग रूम के पास एक लिफाफे में बंद मोबाइल फोन मिलने की खबर से राजनीतिक माहौल गरमा गया। बताया जा रहा है कि यह मोबाइल स्विच ऑफ था और इसके साथ रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कुछ दस्तावेज भी मिले। इस घटना के सामने आते ही तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया।
टीएमसी नेता अभिनव मुखर्जी ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विपक्ष की साजिश है, जिसका मकसद 4 मई को आने वाले चुनाव नतीजों से पहले उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि उन्हें पुलिस पर पूरा भरोसा है, लेकिन बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर टीएमसी को हराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आसनसोल की जनता सतर्क है और किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बीजेपी ने टीएमसी पर लगाए आरोप
बीजेपी ने टीएमसी के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि उनके कार्यकर्ताओं ने एक व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर मोबाइल फोन ले जाते हुए पकड़ा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि स्ट्रॉन्ग रूम के भीतर मोबाइल ले जाना सख्त मना है और उन्होंने इस प्रयास को विफल कर दिया। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि इलाके के कई अधिकारी टीएमसी से जुड़े हुए हैं और वही इस पूरे मामले के पीछे हो सकते हैं।
स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा को लेकर पहले से ही चल रही बहस और तेज हो गई है। इससे पहले कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में भी टीएमसी ने आरोप लगाया था कि बिना पार्टी प्रतिनिधियों की मौजूदगी के EVM बॉक्स खोले गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद मौके पर पहुंचकर कहा था कि उनकी पार्टी ईवीएम में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होने देगी। हालांकि, चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सभी स्ट्रॉन्ग रूम पूरी तरह सुरक्षित हैं और केवल डाक मतपत्रों की नियमित प्रक्रिया के तहत छंटनी की जा रही थी।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जिसमें पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। चुनाव आयोग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई जाएगी, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहे।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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