बंगाल के 15 बूथों पर शुरू हो गया मतदान, जानें क्यों कराई जा रही है दोबारा वोटिंग
पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान संपन्न होने के बाद आज दो विधानसभा क्षेत्रों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान करवाया जा रहा है। बीजेपी और टीएमसी दोनों ने ही इन बूथों पर चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे।
पश्चिम बंगाल में दो चरणों में चुनाव संपन्न होने के बाद आज यानी शनिवार को 15 बूथों पर दोबारा मतदान करवाया जा रहा है। चुनाव में गड़बड़ी या फिर ईवीएम से संबंधित शिकायतों के बाद इन बूथों पर दोबारा मतदान करवाने का फैसला किया गया है। दक्षिण 24 परगना जिले के दो विधानसभा क्षेत्रों में इन बूथों पर फिर से वोटिंग हो रही है। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के चार बूथों पर पुनर्मतदान हो रहा है।
कब से कब तक होगा मतदान
चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोटिंग होगी। इस दौरान सुरक्षा की चुस्त व्यवस्था की गई है। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि फाल्टा निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्मतदान पर फैसला शनिवार को लिया जाएगा क्योंकि विधानसभा क्षेत्र से रिपोर्ट मिलने का इंतजार है। मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर में 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत वोट डाले गए थे।
बीजेपी और टीएमसी दोनों ने लगाए थे गड़बड़ी के आरोप
आयोग के मुताबिक, रीपोलिंग का आदेश दोनों विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से मिली रिपोर्ट के आधार पर और मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिया गया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के प्रतिनिधित्व वाले डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र की दोनों विधानसभा सीट के कुछ मतदान केंद्रों पर बड़े पैमाने पर चुनावी अनियमितताओं का आरोप लगाया था।
निर्वाचन आयोग ने आरोपों की जांच के लिए अपने विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता को नियुक्त किया था। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, 'भाजपा जानती है कि डायमंड हार्बर और मगराहाट में उसे करारी हार का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए वह इन क्षेत्रों में पुनर्मतदान की मांग कर रही थी। निर्वाचन आयोग की मदद से भाजपा दोनों क्षेत्रों के लोगों को एक बार फिर मतदान की कठिन प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर कर रही है। जनादेश भाजपा के खिलाफ है और यह वैसा ही रहेगा।'
दूसरी ओर, भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, 'तृणमूल कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए इन क्षेत्रों के कई मतदेय स्थलों पर धांधली हुई थी। हम पुनर्मतदान कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले से खुश हैं।'बता दें बंगाल में दो चरणों में मतदान के बाद 4 मई को वोटों की गिनती होगी। इस बार के ज्यादातर एग्जिट पोल में बंगाल में बीजेपी की सरकार का अनुमान लगाया गया है। अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो टीएमसी का 15 साल का शासन खत्म हो जाएगा। हालांकि सही परिणाम 4 मई को ही पता चलेंगे।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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