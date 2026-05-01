Bengal Rain: नतीजों से पहले बदल गया बंगाल का मौसम, कोलकाता समेत कई जिलों में बारिश की चेतावनी
West Bengal Rain: बंगाल में चुनावी नतीजे आने से पहले बरसात हो रही है। अगले एक हफ्ते तक कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के जिलों में बारिश का दौर जारी रहने वाला है। पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर में गुरुवार तक बरसात जारी रहेगी।
Bengal Rain: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चार मई को आने वाले नतीजों का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। लेकिन इससे पहले राज्य के कई जिलों में जमकर बारिश से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कोलकाता, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार समेत कई जिलों में बारिश, गरब-आंधी का मौसम बना हुआ है। आने वाले दिनों में कई जिलों में बारिश जारी रहने वाली है।
जलपाईगुड़ी में एक मई को सात से 20 सेंटीमीटर तक बरसात हो सकती है। इसके अलावा, कूचबिहार, अलीद्वारपुर में तीन मई तक भारी बरसात का अलर्ट है। मालदा दिनाजपुर जैसे जिलों में भी गरज और बरसात होने वाली है। समुद्र के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के चलने की भी संभावना है। इस दौरान, स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार रह सकती है।
दो चरणों में हुए मतदान के समय चिलचिलाती गर्मी पड़ी थी। पिछले दो दिनों से बरसात की वजह से राहत मिली है। कोलकाता और उसके आस-पास के इलाकों में बीती शाम से लगातार बारिश हो रही है। इसके साथ तेज आंधी और बिजली भी कड़क रही है। दक्षिण बंगाल के जिलों में कुछ और दिनों तक आंधी-तूफान जारी रहेगा।
आने वाले मंगलवार तक कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के जिलों में बारिश का दौर जारी रहने वाला है। पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर में गुरुवार तक बरसात जारी रहेगी। आसनसोल में अगले सात दिन तक बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट है। बर्दवान जिले में भी हफ्तेभर तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है।इस दौरान अधिकतम तापमान 32 डिग्री के आसपास रहेगा।
दार्जिलिंग में अगले सात दिनों तक भारी बरसात, आंधी तूफान और 50 की स्पीड से हवाओं के चलने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 18 डिग्री रहेगा। डायमंड हार्बर जिले में छह मई तक बारिश होगी। मुर्शीदाबाद, पुरुलिया, सिलिगुड़ी, सुंदरबन आदि जिलो में भी हफ्तेभर तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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