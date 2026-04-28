हीरोगिरी थोड़ा संभाल के बबुआ, IPS अजय पाल शर्मा पर महुआ मोइत्रा के बोल; क्या कहा
बंगाल चुनाव में ऑब्जर्वर बनाए गए उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस अजय पाल शर्मा पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने हमला बोला है। महुआ ने एक्स पर लिखी पोस्ट में बेहद निजी अंदाज में टिप्पणियां की हैं।
बंगाल चुनाव में ऑब्जर्वर बनाए गए उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस अजय पाल शर्मा पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने हमला बोला है। महुआ ने एक्स पर लिखी पोस्ट में बेहद निजी अंदाज में टिप्पणियां की हैं। साथ ही आईपीएस से कहा है कि वह हीरोगिरी थोड़ा संभाल के दिखाएं। इस पोस्ट के साथ महुआ मोइत्रा ने अजय पाल शर्मा का वह वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वह टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के घरवालों को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। बता दें कि यूपी के प्रयागराज में पोस्टेड अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना में चुनाव ऑब्जर्वर बनाया गया है। इसको लेकर टीएमसी लगातार आक्रामक है।
महुआ मोइत्रा ने क्या लिखा
महुआ मोइत्रा ने अपने एक्स पर, आईपीएस अजय पाल शर्मा को मेंशन करते हुए लिखा है, ‘मेरा फेयर एंड लवली बबुआ। हम वो लोग हैं जो कायदे से आपके छोटा फैंटा और बड़ा फैंटा का भी इलाज कर लेते हैं। हीरोगिरी थोड़ा संभाल के कीजिए।’ गौरतलब है कि अजय पाल शर्मा को चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले में ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है। वहां पहुंचते ही अजय पाल शर्मा ने गुंडों और माफियाओं के लिए चेतावनी जारी कर दी है। उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि डराने-धमकाने की खबरें आ रही हैं। ऐसे लोग सुधर जाएं, नहीं तो ऐक्शन होगा। ऐसे ही एक वीडियो में अजय पाल टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर के समर्थकों को भी चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वह कह रहे हैं कि जहांगीर के घर के लोग भी सुन रहे हैं। उसे समझा दें कि वोटरों को धमकाने की शिकायतें आईं तो अच्छे से खबर लेंगे। फिर बाद में रोना-पछताना मत।
यूपी के IPS हैं अजय पाल शर्मा
अजय पाल शर्मा मूल रूप से पंजाब के लुधियाना से ताल्लुक रखते हैं। वह 2011 बैच के आईपीएस हैं। फिलहाल उनकी पोस्टिंग प्रयागराज में है। यहां पर वह एडिशनल पुलिस कमिश्नर के रूप में तैनात हैं। वह यूपी पुलिस के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों में शुमार किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में शामली, जौनपुर, नोएडा और रामपुर में उन्होंने अपराधियों पर नकेल कसी थी। उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता है। शानदार फिटनेस और अपने रुआब के चलते वह पुलिस महकमे में सिंघम के रूप में जाने जाते हैं। खास बात यह है कि उन्होंने डेंटिस्ट की भी पढ़ाई की है।
क्यों टीएमसी को रास नहीं आ रहे अजय
असल में अजय पाल शर्मा को दक्षिण परगना जिले में तैनात किया गया है। यह जिला ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। बुधवार को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव में यहां पर किसी तरह की गड़बड़ी न होने पर, इसी इरादे के साथ चुनाव आयोग ने अजय पाल शर्मा को यहां भेजा है। यही बात टीएमसी को रास नहीं आ रही है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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