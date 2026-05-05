श्रीदेवी-मिथुन की फेवरेट डिजाइनर अब बंगाल सीएम की रेस में, कौन हैं अग्निमित्रा पॉल?
Bengal Me Kaun Banega CM: बंगाल चुनाव में भाजपा की भारी जीत के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में अग्निमित्रा पॉल का नाम जोर-शोर से चर्चा में है। एक समय बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों के लिए कपड़े डिजाइन करने वाली यह फैशन डिजाइनर आज राज्य की राजनीति में भाजपा की आक्रामक महिला चेहरा बन चुकी हैं।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल कर 293 सीटों में से 207 पर कब्जा कर लिया है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस मात्र 80 सीटों तक सिमट गई। प्रदेश में पहली भाजपा सरकार बनने की तैयारी के बीच मुख्यमंत्री पद के संभावित चेहरों पर चर्चा तेज हो गई है। इस बीच आसनसोल दक्षिण से विधायक अग्निमित्रा पॉल का नाम भी चर्चा में है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, अग्निमित्रा पॉल ने आसनसोल दक्षिण सीट पर टीएमसी उम्मीदवार तापस बनर्जी को 40839 वोटों के भारी अंतर से हराकर अपनी सीट बरकरार रखी हैं।
कौन हैं अग्निमित्रा पॉल?
25 नवंबर 1974 को आसनसोल में जन्मीं अग्निमित्रा शिक्षाविदों और डॉक्टरों के परिवार से आती हैं। उन्होंने बनवारीलाल भालोतिया कॉलेज से विज्ञान में स्नातक (1994) और 1997 में फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया। जादवपुर विश्वविद्यालय और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज से भी शिक्षा प्राप्त की। सियासत में प्रवेश से पहले वे बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती समेत कई दिग्गज हस्तियों के लिए कपड़े डिजाइन करती थीं। उन्होंने अपना फैशन ब्रांड INGA भी शुरू किया, जिसके रिटेल आउटलेट देश के प्रमुख शहरों में हैं। बता दें कि अग्निमित्रा का विवाह बिजनेसमैन पार्थो पॉल से हुआ है। दोनों से दो बेटे हैं।
अग्निमित्रा पॉल का सियासी सफर
अग्निमित्रा पॉल वर्तमान में आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक हैं और पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई की उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने यह पद 7 जनवरी 2026 को संभाला था। पूर्व फैशन डिजाइनर रह चुकीं पॉल 2019 में राजनीति में सक्रिय हुईं और बहुत ही कम समय में पार्टी के प्रमुख चेहरों में शुमार हो गईं। 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आसनसोल दक्षिण से टीएमसी की सायनी घोष को हराकर पहली बार विधायक बनीं। इसके बाद भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष और महासचिव जैसी जिम्मेदारियां संभालीं।
वे जमीनी स्तर पर सक्रिय रहीं, विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया और मतदाताओं से सीधा संवाद बनाए रखा। 2022 के आसनसोल उपचुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव (मेदिनीपुर) में उन्होंने मजबूत प्रदर्शन किया, हालांकि जीत नहीं मिली। 2026 के चुनाव में उनका अभियान औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और स्थानीय विकास पर केंद्रित रहा। अभियान के दौरान उनके काफिले पर हमले की घटना भी चर्चा में रही, जिसे उन्होंने टीएमसी की 'चुनावी हताशा' करार दिया।
संपत्ति और आपराधिक मामले
2026 के हलफनामे के अनुसार, अग्निमित्रा पॉल के पास करीब 3.85 करोड़ रुपये की संपत्ति और 1.20 करोड़ रुपये की देनदारियां हैं। उनके पास सोने के बांड और म्यूचुअल फंड में निवेश समेत 34 लाख रुपये से अधिक की चल संपत्ति है। उनके खिलाफ 11 आपराधिक मामले लंबित हैं, जो मुख्य रूप से राजनीतिक प्रदर्शनों और लोक सेवकों के काम में बाधा डालने से संबंधित हैं।
सीएम रेस में ये चेहरे
भाजपा में सुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है, लेकिन पार्टी के भीतर महिला चेहरे को तरजीह देने की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। दिल्ली में रेखा गुप्ता जैसे अपेक्षाकृत कम चर्चित चेहरे को पद दिए जाने के उदाहरण को देखते हुए, अग्निमित्रा पॉल की 'महिला नेता' वाली छवि उन्हें मजबूत दावेदार बना सकती है। बता दें कि 2026 के बंगाल चुनाव दो चरणों (23 और 29 अप्रैल) में हुए, जिसमें रिकॉर्ड 92.93% मतदान दर्ज किया गया। महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रही। ऐसे में संभव है कि बीजेपी बंगाल में महिला दांव खेल सकती है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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