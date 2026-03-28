अभिषेक बनर्जी की चुनावी रैली के मंच पर लगी आग, अधिकारियों ने क्या दिया जवाब
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में शनिवार को राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी की चुनावी रैली समाप्त होने के तुरंत बाद मंच के एक हिस्से में आग लग गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में शनिवार को राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी की चुनावी रैली समाप्त होने के तुरंत बाद मंच के एक हिस्से में आग लग गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बनर्जी और अन्य नेता लाभपुर की रैली के बाद मंच से नीचे उतरकर कार्यक्रम स्थल से बाहर जा रहे थे, तभी मंच के एक खंभे से आग की लपटें निकलती हुई दिखाई दीं। अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल पर तैनात दमकल कर्मियों ने आग को फैलने से पहले ही बुझा दिया। उन्होंने बताया कि घटना के समय जनसभा में शामिल होने आई भीड़ भी वहां से जा चुकी थी। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और आग लगने के कारण का पता लगाने के लिए जांच जारी है।
इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को ‘दंगाइयों की पार्टी’ करार दिया। साथ ही उन्होंने राज्य में रामनवमी की रैलियों के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप भी लगाया। पार्टी के दो नंबर के नेता बनर्जी ने बीरभूम जिले के लाभपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहाकि बंगाल के लोग पारंपरिक रूप से सभी त्योहारों को सौहार्दपूर्वक मनाते आए हैं। क्या आपने दुर्गा पूजा, काली पूजा, जगद्धात्री पूजा, ईद, छठ पूजा, क्रिसमस या जैन समुदाय द्वारा निकाली जाने वाली शोभायात्रा के दौरान दंगे या झड़प की किसी घटना के बारे में सुना है? पार्टी महासचिव ने कहाकि तो फिर रामनवमी जैसे पवित्र अवसर का उपयोग वे (भाजपा) हिंसा और अराजकता पैदा करने के लिए क्यों कर रहे हैं?
चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को उस वक्त तनाव फैल गया, जब रामनवमी जुलूस के दौरान झड़पें हुईं। कई स्थानों से पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं की खबर आईं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रघुनाथगंज और जंगीपुर क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अब तक हिंसा के संबंध में 30 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। डायमंड हार्बर से लोकसभा सांसद ने बिना किसी घटना का उल्लेख किए आरोप लगाया कि भाजपा का मतलब ‘उपद्रवी’ (होना) है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा और इसके सहयोगी संगठन रामनवमी के जुलूसों में गुंडों को लाते हैं, जो तलवारें लहराते हैं और सार्वजनिक रूप से शराब पीते हैं।
उन्होंने कहाकि भाजपा और उसके अनुषंगी संगठनों से जुड़े रामनवमी के जुलूसों के दौरान ही हिंसा की खबर क्यों आती है? बंगाल में त्योहारों के अवसर पर सद्भाव और सौहार्द की परंपरा है। उन्होंने यह भी कहाकि अयोध्या के लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को खारिज कर चुके हैं, यद्यपि उसने धर्म आधारित राजनीति की थी। उन्होंने आश्वस्त किया कि भाजपा को बंगाल और अन्य चुनावी राज्यों में भी यही नतीजा भुगतना होगा। बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने राज्य के लोगों को एसआईआर (मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया) की कतारों में खड़ा होने के लिए मजबूर करके और लाखों असली मतदाताओं के नाम हटाकर परेशानी में डाल दिया है।
अभिषेक बनर्जी ने कहा कि यह चुनाव केवल ममता बनर्जी को चौथी बार सत्ता में वापस लाने के बारे में नहीं है, बल्कि भाजपा की सीट की संख्या को 50 से भी नीचे सीमित करने के लिए भी है। उन्होंने कहाकि याद रखें, वे जहां भी जीते, सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों को ही उठाना पड़ता है। वे धर्म की राजनीति करते हैं, हम काम, भोजन, वस्त्र और विकास की राजनीति में विश्वास करते हैं। इसलिए, भारी बहुमत से हमारे उम्मीदवारों को वोट दें।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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