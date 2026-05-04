हम एक लाख वोट से जीतेंगे, फालता में पुर्नमतदान के आदेश के बाद भाजपा उम्मीदवार का बड़ा दावा
पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन एक सीट के नतीजों के लिए सभी को इंतजार करना होगा। यह सीट है, फालता की, जहां पर चुनाव आयोग ने री-पोलिंग के आदेश दे दिए हैं। इस बीच फालता सीट से भाजपा उम्मीदवार ने बड़ा दावा किया है।
पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन एक सीट के नतीजों के लिए सभी को इंतजार करना होगा। यह सीट है, फालता की, जहां पर चुनाव आयोग ने री-पोलिंग के आदेश दे दिए हैं। इस बीच फालता सीट से भाजपा उम्मीदवार ने बड़ा दावा किया है। देबांग्शु पांडा का कहना है कि उनकी पार्टी इस सीट पर एक से डेढ़ लाख वोटों से जीत हासिल करेगी। पांडा ने आरोप लगाया है इस विधानसभा सीट के अलग-अलग क्षेत्रों में वोटिंग के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई थीं। उन्होंने कहाकि पार्टी ने इसको लेकर चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज कराई थी और पुर्नमतदान की मांग की थी। इसके बाद ही चुनाव आयोग ने यहां पर 21 मई को फिर से वोट डाले जाने का आदेश दिया है।
150 बूथों के लिए की गई थी मांग
पांडा ने कहाकि हमने 150 बूथों पर पुर्नमतदान की मांग की थी। इन बूथों पर भाजपा के चुनाव निशान पर सेलोटेप चिपकाए गए थे। इसके अलावा कुछ अन्य बूथों पर कैमरों को घुमा दिए गए थे। उन्होंने कहाकि इसके बाद चुनाव आयोग ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया। पांडा का दावा है कि फालता में भाजपा जीतेगी और वोटों का अंतर एक से डेढ़ लाख के बीच रहेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वोटिंग के अगले दिन, टीएमसी के लोगों ने रात में ही बहुत से वोटरों के वोटर कार्ड और आधार कार्ड ले लिए। कुछ लोगों को वोट भी नहीं डालने दिया गया। जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया, टीएमसी के गुंडों ने रात में जाकर उनके घर तोड़ डाले। उन्हें धमकियां भी दी गईं। इसके बाद ही गांव के लोगों ने सड़कें जाम कर दीं।
हिंदुओं और राष्ट्रवादी मुसलमानों को सुरक्षा
पांडा के मुताबिक इसके बाद चुनाव आयोग ने टीएमसी के गुंडों की गिरफ्तारी का आदेश दिया। इसके बाद 2-3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि जो मुख्य दोषी है, वह अभी भी गिरफ्त से बाहर है। हमने उसे भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। पांडा ने बताया कि पुलिस ने हिंदू गांववालों को आश्वस्त किया है कि आगे ऐसा नहीं होगा। हिंदुओं और राष्ट्रवादी मुसलमानों को सुरक्षा दी जाएगी। नहीं तो यह गुंडे फिर से आकर हमें टॉर्चर करेंगे। इसके अलावा, एक नोआपारा से भाजपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने भी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन की आशा जताई। उन्होंने दावा किया कि पार्टी को लोगों का भरपूर समर्थन है। अर्जुन सिंह ने कहाकि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लोग हमसे कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। लोग यह सरकार बना रहे हैं। इस बार लोग घरों से वोट डालने के लिए निकले हैं।
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गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान गड़बड़ी और हिंसा के शिकायतों की पड़ताल के बाद वहां सभी मतदान केंद्रों पर 21 मई को दोबारा मतदान करने का फैसला किया है। आयोग के प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि फालता विधानसभा (144) क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को सुबह 07:00 से शाम 18:00 बजे तक मतदान कराया जाएगा और वोट की गिनती 24 मई को की जाएगी।
गत 29 अप्रैल को फालता विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के उल्लंघन के मद्देनजर चुनाव आयोग ने पूरे विधानसभा क्षेत्र में दोबारा मतदान करने का फैसला किया है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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