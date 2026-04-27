बुलडोजर हड्डी-पसली एक कर देगा, बंगाल में चुनावी मंच से सीएम योगी ने किसे चेताया
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘2017 से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति भी यही थी। गुंडागर्दी थी, माफिया समानांतर सरकार चला रहे थे। लैंड जिहाद आम था। त्योहार से पहले दंगे भड़क जाते थे। 2017 में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार आई।’
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के हुगली में सोमवार को चुनावी रैली को संबोधित किया। धनियाखली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बरनाली दास के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'जो बंगाल एक जमाने में अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता था, आज उस बंगाल में ममता दीदी नाराज होती हैं जब जय श्री राम का नारा लगता है। पहले कांग्रेस फिर कम्युनिस्टों और अब TMC की ओर से बंगाल को कंगाल बनाया गया है। यहां भारत की सनातन परंपरा के बारे में बोलने से रोका जाता है। ममता दीदी सड़कों पर नमाज पढ़ाती हैं और इफ्तारी की दावत कराती हैं। TMC मौन है और इस मौन के खिलाफ आज बंगाल मुखर हुआ है।'
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, '2017 से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति भी यही थी। गुंडागर्दी थी, माफिया समानांतर सरकार चला रहे थे। लैंड जिहाद आम था। त्योहार से पहले दंगे भड़क जाते थे। 2017 में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार आई। गुंडागर्दी खत्म हो गई, कर्फ्यू खत्म हो गए, दंगे खत्म हो गए। लव जिहाद और लैंड जिहाद को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। हम गायों की हत्या नहीं होने देंगे। कोई गाय नहीं काटेगा और अगर कोई काटेगा तो उसे भुगतना पड़ेगा। कोई माफिया किसी व्यवसायी को धमकी नहीं दे सकता। अगर दिया तो यूपी का बुलडोजर उसकी हड्डी-पसली एक कर देगा।'
बंगाल की जनता से पीएम मोदी क्या बोले
वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विश्वास जताया कि विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा पश्चिम बंगाल में अगली सरकार बनाएगी और 4 मई को परिणाम घोषित होने के बाद वह शपथ ग्रहण समारोह के लिए फिर आएंगे। पीएम मोदी विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के तहत प्रचार के आखिरी दिन उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर में रैली को संबोधित कर रहे थे।
पीएम मोदी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए उस पर सिंडिकेट राज चलाने, राजनीतिक हिंसा करने और आर्थिक पिछड़ेपन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'पश्चिम बंगाल में मैंने जो माहौल महसूस किया है, उससे मैं कह सकता हूं कि 4 मई के बाद भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे फिर से आना होगा।' इस पर भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। बैरकपुर के ऐतिहासिक महत्व का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस भूमि ने 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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