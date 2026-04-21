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बंगाल में फीका दिख रहा भगवा, इस मोर्चे पर ममता बनर्जी की TMC आगे; ग्राउंड रिपोर्ट

Apr 21, 2026 02:50 pm ISTAmit Kumar हिन्दुस्तान टाइम्स, नयनिका सेनगुप्ता, कोलकाता
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पश्चिम बंगाल चुनाव की विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट। कोलकाता में TMC का पोस्टर वॉर और भवानीपुर में ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी के बीच हाई-वोल्टेज टक्कर। जानिए BJP की डोर-टू-डोर रणनीति, पोस्टर विवाद और बंगाल का मौजूदा चुनावी माहौल।

बंगाल में फीका दिख रहा भगवा, इस मोर्चे पर ममता बनर्जी की TMC आगे; ग्राउंड रिपोर्ट

पश्चिम बंगाल में 294 सीटों वाले विधानसभा चुनाव के मतदान में अब कुछ ही दिन बचे हैं। राजधानी कोलकाता की सड़कों से आगामी चुनावों की एक स्पष्ट तस्वीर और मतदाताओं के मिले-जुले मूड का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह मुकाबला मुख्य रूप से सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच है। हालांकि, चुनावी नतीजों को लेकर जनता की राय भले ही बंटी हुई हो, लेकिन एक बात पूरी तरह से साफ है- मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 'पोस्टर वॉर' यानी प्रचार सामग्री के मामले में में स्पष्ट बढ़त बना ली है।

पोस्टर वॉर में टीएमसी की एकतरफा बढ़त

कोलकाता की सड़कों पर निकलते ही टीएमसी की मजबूत दृश्यता नजर आती है। शहर की मुख्य सड़कों, मोहल्ले की गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर ममता बनर्जी और टीएमसी उम्मीदवारों के पोस्टर छाए हुए हैं। प्रचार का स्तर इतना व्यापक है कि ये पोस्टर आम जनजीवन में हर जगह मौजूद महसूस होते हैं।

इसके विपरीत, पोस्टरों के मामले में बीजेपी की उपस्थिति काफी सीमित है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी के पोस्टरों में पार्टी के पारंपरिक 'भगवा' रंग का बहुत हल्का इस्तेमाल किया गया है।

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भवानीपुर: चुनाव का सबसे बड़ा 'हॉटस्पॉट'

चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे और वोटों की गिनती 4 मई को होगी। इसी दिन असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के नतीजे भी आएंगे। बंगाल के इस पूरे चुनाव में अगर किसी एक सीट पर सबकी नजर है, तो वह है भवानीपुर।

ममता बनाम शुभेंदु: भवानीपुर इसलिए सबसे अहम है क्योंकि यहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला कभी उनके बेहद करीबी रहे और अब बीजेपी उम्मीदवार व विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी से है।

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स्थानीय स्तर पर बीजेपी की सक्रियता

कोलकाता के बाकी हिस्सों में भले ही बीजेपी के पोस्टर कम हों, लेकिन भवानीपुर में पार्टी की दृश्यता काफी अधिक है। यहां पार्टी कार्यालयों के आसपास जय श्री राम लिखे झंडे और पोस्टर देखे जा सकते हैं। हालांकि, यहां भी बीजेपी के प्रचार अभियान में सफेद रंग का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है और भगवा रंग का प्रभाव कम रखा गया है।

जमीन पर बीजेपी की रणनीति: 'दिखावे से ज्यादा जनसंपर्क'

भवानीपुर की सड़कों पर दोनों पार्टियों की अलग-अलग रणनीतियां साफ नजर आती हैं। जहां टीएमसी भारी प्रचार पर निर्भर है, वहीं बीजेपी का ध्यान व्यक्तिगत संपर्क पर है। भवानीपुर में बीजेपी कार्यालय के एक स्वयंसेवक के अनुसार, पार्टी का मुख्य फोकस बड़े पोस्टरों के बजाय 'घर-घर जाकर प्रचार' (डोर-टू-डोर कैंपेन) करने पर है।

बीजेपी कार्यकर्ता अभिषेक शॉ ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग अब सत्तारूढ़ पार्टी से थक चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भवानीपुर दशकों से टीएमसी और खुद ममता बनर्जी की सीट रही है, इसके बावजूद आम नागरिक टीएमसी के उत्पीड़न, 'सिंडिकेट राज', गुंडागर्दी और जबरन वसूली से त्रस्त हैं।

शॉ ने यह भी दावा किया कि प्रचार के दौरान लोग धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं। डर के कारण वे दूर से ही बीजेपी को अपना समर्थन जता रहे हैं और बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं।

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पोस्टर फाड़ने का विवाद और डर का माहौल

भवानीपुर में चुनावी सरगर्मी के बीच तनाव की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हाल ही में टीएमसी समर्थकों के एक समूह ने उनके कार्यालय के बाहर लगे बैनर और पोस्टर फाड़ दिए।

इस घटना का एक वीडियो कथित तौर पर टीएमसी के एक 'फैन पेज' द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बावजूद वह वीडियो ऑनलाइन मौजूद रहा।

एक बीजेपी स्वयंसेवक ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि वह सोशल मीडिया पेज आधिकारिक तौर पर टीएमसी से जुड़ा हुआ नहीं है। बीजेपी इसे जनता के बीच "डर पैदा करने की कोशिश" और टीएमसी की चुनावी घबराहट बता रही है। टीएमसी ने सार्वजनिक रूप से इन विशिष्ट आरोपों का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है।

भवानीपुर और पूरे कोलकाता का चुनावी माहौल दो बिल्कुल अलग रणनीतियों को दर्शाता है: एक तरफ टीएमसी का उच्च-दृश्यता वाला आक्रामक सार्वजनिक प्रचार है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का व्यक्तिगत जनसंपर्क अभियान। जैसे-जैसे चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, गलियों और मोहल्लों में ये दोनों रणनीतियां अपना काम कर रही हैं। हालांकि, इस हाई-वोल्टेज चुनावी माहौल ने सियासी पारे को जरूर बढ़ा दिया है, लेकिन आगामी चुनावों के अंतिम परिणाम क्या होंगे, इसकी कोई स्पष्ट तस्वीर अभी उभर कर नहीं आई है।

Amit Kumar

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