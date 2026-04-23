महिलाओं के लिए मोदी की गारंटी बढ़कर हो गईं 10, बंगाल में वोटिंग के दिन PM का ये कैसा दांव?

PM Modi's 10 Guarantees For Bengal Women: PM मोदी ने दावा किया कि इस बार टीएमसी बंगाल के कई जिलों में खाता भी नहीं खोल पाएगी। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने के बाद सीएए के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया को गति मिलेगी।

PM Modi's 10 Guarantees For Bengal Women: पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में आज (गुरुवार, 23 अप्रैल) को पहले चरण के दौरान 152 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसी के बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य के नदिया जिले के कृष्णानगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पहले चरण में बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए राज्यवासियों को बधाई दी और अब तक के मतदान आंकड़ों को "परिवर्तन के लिए भारी जनादेश" का संकेत बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि किया कि जब भी भारी संख्या में लोग मतदान करने निकले, भाजपा को निर्णायक जीत मिली है। इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर अपना हमला और तेज करते हुए कहा कि पार्टी "कई ज़िलों" में अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी।

बंगाल विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कृष्णानगर में रैली को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने राज्य की महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए एक "10-सूत्रीय गारंटी" की भी पेश की। उन्होंने वादा किया कि अगर राज्य में BJP सत्ता में आती है, तो "बंगाल में महिलाओं और बेटियों पर अत्याचार करने वालों को सज़ा दी जाएगी।" इससे पहले पीएम मोदी ने पहले चरण की वोटिंग से पहले छह गारंटी दी थी लेकिन दूसरे चरण की वोटिंग से पहले उसे बढ़ाकर अब 10 कर दिया गया है। इसे महिलाओं को रिझाने का पीएम मोदी का बड़ा दांव माना जा रहा है। माना जाता है कि महिलाएं TMC की कोर वोटर रही हैं, जिसे भाजपा तोड़ना चाह रही है।

मोदी की 10 गारंटी में क्या-क्या? PM मोदी ने कहा कि हर ब्लॉक में एक महिला थाना (महिलाओं के लिए पुलिस स्टेशन) होगा, और पुलिस बल में बड़े पैमाने पर महिलाओं की भर्ती की जाएगी। 2. उन्होंने वादा किया, "एक साल के अंदर, महिलाओं के खातों में 36,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे।"

3. PM ने यह भी वादा किया कि अगर वे सरकार बनाते हैं, तो लड़कियों की ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपये की मदद दी जाएगी।

4. गर्भवती माताओं को 21,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी।

5. बच्चों के बेहतर पोषण के लिए अतिरिक्त 36,000 रुपये दिए जाएंगे।

6. प्रधानमंत्री ने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों का भविष्य सुरक्षित किया जाएगा।

7. स्वरोजगार के लिए महिलाओं को मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा।

8. पीएम ने कहा, "लाखों महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनने में मदद की जाएगी।"

9. PM मोदी ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत, 5 लाख रुपये तक का मुफ़्त इलाज उपलब्ध होगा।

10. PM आवास योजना के तहत, बंगाल में गरीब परिवारों के घरों का रजिस्ट्रेशन महिलाओं के नाम पर किया जाएगा।

मोदी की गारंटी का मतलब पूरी होना प्रधानमंत्री ने गारंटियों पर कहा, "मोदी की गारंटी का मतलब अपने आप ही उन गारंटियों का पूरा होना है।" पिछली गारंटि.यों को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि BJP, सत्ता में आने के बाद, TMC के "डर के राज" को BJP के "भरोसे" से बदल देगी। प्रधानमंत्री ने शासन "व्यवस्था" में बदलाव लाने और सरकारी कर्मचारियों को उनके कामों के लिए नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाने का भी वादा किया, और इसे अपनी दूसरी गारंटी बताया। उन्होंने अपनी "तीसरी गारंटी" बताते हुए कहा, “BJP बंगाल में भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों से जुड़ी उन सभी फाइलों को फिर से खोलेगी, जिन्हें TMC ने दबा रखा है।”