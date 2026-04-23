महिलाओं के लिए मोदी की गारंटी बढ़कर हो गईं 10, बंगाल में वोटिंग के दिन PM का ये कैसा दांव?
PM Modi's 10 Guarantees For Bengal Women: PM मोदी ने दावा किया कि इस बार टीएमसी बंगाल के कई जिलों में खाता भी नहीं खोल पाएगी। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने के बाद सीएए के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया को गति मिलेगी।
PM Modi's 10 Guarantees For Bengal Women: पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में आज (गुरुवार, 23 अप्रैल) को पहले चरण के दौरान 152 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसी के बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य के नदिया जिले के कृष्णानगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पहले चरण में बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए राज्यवासियों को बधाई दी और अब तक के मतदान आंकड़ों को "परिवर्तन के लिए भारी जनादेश" का संकेत बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि किया कि जब भी भारी संख्या में लोग मतदान करने निकले, भाजपा को निर्णायक जीत मिली है। इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर अपना हमला और तेज करते हुए कहा कि पार्टी "कई ज़िलों" में अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी।
बंगाल विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कृष्णानगर में रैली को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने राज्य की महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए एक "10-सूत्रीय गारंटी" की भी पेश की। उन्होंने वादा किया कि अगर राज्य में BJP सत्ता में आती है, तो "बंगाल में महिलाओं और बेटियों पर अत्याचार करने वालों को सज़ा दी जाएगी।" इससे पहले पीएम मोदी ने पहले चरण की वोटिंग से पहले छह गारंटी दी थी लेकिन दूसरे चरण की वोटिंग से पहले उसे बढ़ाकर अब 10 कर दिया गया है। इसे महिलाओं को रिझाने का पीएम मोदी का बड़ा दांव माना जा रहा है। माना जाता है कि महिलाएं TMC की कोर वोटर रही हैं, जिसे भाजपा तोड़ना चाह रही है।
मोदी की 10 गारंटी में क्या-क्या?
- PM मोदी ने कहा कि हर ब्लॉक में एक महिला थाना (महिलाओं के लिए पुलिस स्टेशन) होगा, और पुलिस बल में बड़े पैमाने पर महिलाओं की भर्ती की जाएगी।
2. उन्होंने वादा किया, "एक साल के अंदर, महिलाओं के खातों में 36,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे।"
3. PM ने यह भी वादा किया कि अगर वे सरकार बनाते हैं, तो लड़कियों की ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपये की मदद दी जाएगी।
4. गर्भवती माताओं को 21,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी।
5. बच्चों के बेहतर पोषण के लिए अतिरिक्त 36,000 रुपये दिए जाएंगे।
6. प्रधानमंत्री ने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों का भविष्य सुरक्षित किया जाएगा।
7. स्वरोजगार के लिए महिलाओं को मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा।
8. पीएम ने कहा, "लाखों महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनने में मदद की जाएगी।"
9. PM मोदी ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत, 5 लाख रुपये तक का मुफ़्त इलाज उपलब्ध होगा।
10. PM आवास योजना के तहत, बंगाल में गरीब परिवारों के घरों का रजिस्ट्रेशन महिलाओं के नाम पर किया जाएगा।
मोदी की गारंटी का मतलब पूरी होना
प्रधानमंत्री ने गारंटियों पर कहा, "मोदी की गारंटी का मतलब अपने आप ही उन गारंटियों का पूरा होना है।" पिछली गारंटि.यों को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि BJP, सत्ता में आने के बाद, TMC के "डर के राज" को BJP के "भरोसे" से बदल देगी। प्रधानमंत्री ने शासन "व्यवस्था" में बदलाव लाने और सरकारी कर्मचारियों को उनके कामों के लिए नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाने का भी वादा किया, और इसे अपनी दूसरी गारंटी बताया। उन्होंने अपनी "तीसरी गारंटी" बताते हुए कहा, “BJP बंगाल में भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों से जुड़ी उन सभी फाइलों को फिर से खोलेगी, जिन्हें TMC ने दबा रखा है।”
दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को
उन्होंने चौथी गारंटी के तौर पर कहा, "भ्रष्टाचार में शामिल सभी नेता, चाहे वे सरकार में किसी भी पद पर हों, जेल जाएंगे।" कानून के प्रावधानों के अनुसार भारत में शरण लेने वाले सभी शरणार्थियों को सरकारी सुविधाएं और योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का वादा करते हुए, PM मोदी ने अपनी पांचवीं गारंटी के रूप में जोर देकर कहा कि "इस देश में घुसपैठियों को रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।" उन्होंने अपनी छठी और अंतिम गारंटी बताते हुए कहा, "जैसे ही BJP सरकार बनेगी, हम बंगाल में राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और संबंधित क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए 7वें वेतन आयोग को तुरंत लागू करेंगे। बता दें कि बंगाल में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है। वोटों की गिनती 4 मई को होगी।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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