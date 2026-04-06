नामांकन की आखिरी तारीख, एक दिन पहले कांग्रेस प्रत्याशी को मिली बड़ी राहत; वोटर लिस्ट में चढ़ा नाम
मु्र्शिदाबाद की फरक्का सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मोताब शेख को एसआईआर ट्राइब्यूनल से बड़ी राहत मिली है। उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। वोटर लिस्ट में नाम ना होने की वजह से वह नामांकन नहीं फाइल कर पा रहे थे।
पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीख करीब आ रही है। इससे पहले प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी मोताब शेख की सबसे बड़ी चिंता थी कि टिकट मिलने के बाद भी वह नामांकन दाखिल भी कर पाएंगे या नहीं। दरअसल 28 फरवरी को जारी की गई अंतिम मतदादा सूची में उनका नाम 'निर्णयाधीन' रखा गया था। वहीं 5 अप्रैल को ट्राइब्यूनल ने आदेश दिया है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। इसके बाद महताब शेख ने चैन की सांस ली है।
अपनी तरह का पहला फैसला
शेख ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अंत में न्याय मिल गाय है। हमारा नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया है और अब नामांकन का भी रास्ता खुल गया है। जानकारी के मुताबिक यह ट्राइब्यूनल का अपनी तरह का पहला आदेश है जिसमें किसी प्रत्याशी को लेकर फैसला सुनाया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस टीएस सिवाग्नानम की अगुआई वाले ट्राइब्यूनल ने यह फैसला सुनया है। शेख मुर्शिदाबाद की फरक्का सीट से नामांकन दाखिल कर रहे हैं।
शेख ने कहा, एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान मेरा नाम ही फंस गया था। इससे मैं टिकट मिलने के बाद भी नामांकन नहीं फाइल कर पा रहा था। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा अधिकार सुरक्षित है। बता दें कि पिता के नाम से स्पेलिंग ना मिलने के मामलों का निपटारा लगातार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद न्यायिक अधिकारी इस काम में लगे हैं और जिनका किसी गलती की वजह से नाम छूट गया है, उनके प्रमाण इकट्ठा करने के बाद ना जोड़ा जा रहा है।
शेख ने कहा, जब मुझे नामांकन दाखिल करने से रोका गया तो मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मेरे पास कई दस्तावेज मौजूद थे। इसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र शामिल था। मेरे वकील ने कहा कि प्रशासन ने पिता के नाम की स्पेलिंग पर सवाल उठाए हैं इससे यह साबित नहीं होता कि शेख को वोटिंग का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शेख से ट्राइब्यूनल जाने को कहा था।
ट्राइब्यूनल ने पाया कि उनके पिता के नाम की स्पेलिंग अलग-अलग है लेकिन यह उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल ना करने का आधार नहीं हो सकता। बता दें कि महताब शेख ने पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का भी रुख किया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि एसआईआर से संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जा सकते हैं। बता दें कि आज ही यानी 6 अप्रैल को ही फरक्का वाली सीट पर नामांकन का आखिरी दिन है। अब महताब शेख के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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