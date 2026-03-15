पुजारियों-मुअज्जिनों का बढ़ाया भत्ता, चुनाव आयोग की PC से पहले ममता ने चला दांव
पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होने वाला है। इससे पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ बड़े दांव चल दिए हैं। इसके तहत ममता ने पुजारियों और मुअज्जिनों का भत्ता बढ़ा दिया है। वहीं, राज्य कर्मचारियों के डीए एरियर को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है।
पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होने वाला है। इससे पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ बड़े दांव चल दिए हैं। इसके तहत ममता ने पुजारियों और मुअज्जिनों का भत्ता बढ़ा दिया है। वहीं, राज्य कर्मचारियों के डीए एरियर को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग अब से कुछ ही देर में चार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल भी शामिल है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखें घोषित करते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके बाद राज्य सरकार किसी योजना का ऐलान नहीं कर पाएगी। ऐसे में ममता बनर्जी की इन घोषणाओं को काफी अहम माना जा रहा है।
सोशल मीडिया पर क्या लिखा
ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस बात का ऐलान किया। उन्होंने लिखा कि प्रदेश सरकार ने पुरोहितों और मुअज्जिनों को दिए जाने वाले भत्ते में 500 रुपए का इजाफा किए जाने का फैसला किया है। उन्होंने लिखा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पुरोहितों और मुअज्जिनों को दिए जाने वाले मासिक मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि की जा रही है। इनकी सेवा हमारे समुदायों के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को बनाए रखती है।
अब कितना हो जाएगा मासिक भत्ता
संशोधन के साथ, पुजारियों और मुअज्जिनों का मासिक भत्ता बढ़कर 2,000 रुपए हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहाकि पंडितों और मुअज्ज़िनों द्वारा सम्मान के लिए प्रस्तुत सभी नए आवेदन राज्य सरकार द्वारा मंजूर कर दिए गए हैं। उन्होंने लिखा कि साथ ही, सभी नए आवेदन जो पुजारियों और मुअज़्ज़िनों द्वारा सही तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें भी राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह कदम सरकार की समाज में धार्मिक कर्मकारों की भूमिका को स्वीकार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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