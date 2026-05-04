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Ballygunge Election Results 2026 LIVE: बालीगंज में डबल हैट्रिक पूरा करेगी TMC या सपने होंगे चकनाचूर, BJP-CPM का भी जोर

May 04, 2026 06:39 am ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Ballygunge Election Results 2026 LIVE: इस बार बालीगंज से TMC ने सोभनदेब चट्टोपाध्याय को उतारा है। वह फिलहाल ममता सरकार में संसदीय कार्य मंत्री हैं। 2021 में इन्होंने भवानीपुर से चुनाव जीता था, फिर ममता बनर्जी के लिए ये सीट छोड़ दी थी।

Ballygunge Election Results 2026 LIVE: बालीगंज में डबल हैट्रिक पूरा करेगी TMC या सपने होंगे चकनाचूर, BJP-CPM का भी जोर

Ballygunge Vidhan Sabha constituency Results 2026 LIVE: पश्चिम बंगाल की बालीगंज विधानसभा सीट (Ballygunge Assembly Constituency No. 161) पर मतों की गिनती थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। यह विधानसभा सीट राजधानी कोलकाता जिले और दक्षिण कोलकाता लोकसभा क्षेत्र का एक अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह विधानसभा सीट सामान्य श्रेणी की है जो शहरी आबादी के लिए जानी जाती है। 2026 के चुनाव में मुख्य मुकाबला TMC के सोभनदेब चट्टोपाध्याय और भाजपा उम्मीदवार डॉ. शतरूपा के बीच है। इससे पहले 2021 के चुनाव में TMC के सुब्रत मुखर्जी ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। हालांकि, उसी साल उनकी मौत हो गई। इसके बाद 2022 में इस सीट पर हुए उप चुनाव में TMC के बाबुल सुप्रियो ने जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर CPIM की साइरा शाह हलीम रही थीं।

इस बार बालीगंज सीट से तृणमूल कांग्रेस ने सोभनदेब चट्टोपाध्याय को मैदान में उतारा है। वह फिलहाल ममता सरकार में संसदीय कार्य मंत्री हैं। 2021 में इन्होंने भवानीपुर से चुनाव जीता था, फिर उन्होंने ममता बनर्जी के लिए ये सीट छोड़ दी थी। बाद में खराध से उप चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। ये यूनियन लीडर रहे हैं और ममता बनर्जी के काफी करीबी हैं।

बालीगंज लंबे समय से TMC का गढ़

बता दें कि बालीगंज सीट पर लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस (TMC) का दबदबा रहा है। 2021 में टीएमसी ने भाजपा के लोकनाथ चटर्जी को 50% से ज्यादा मतों के अंतर से हराया था। यह एक शहरी निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें उच्च-वर्ग और मध्यम-वर्ग के मतदाता प्रमुख हैं। 2024 की मतदाता सूची के अनुसार, यहाँ लगभग 2,53,070 मतदाता और 291 मतदान केंद्र हैं। यहां दूसरे चरण में 29 अप्रैल को मतदान हुआ था।

इस सीट पर करीब 87.7% मतदान

इस बार इस सीट पर करीब 87.7% मतदान दर्ज किया गया, जो बेहद उत्साहजनक माना जा रहा है। इस बार भी यहां जहां टीएमसी अपनी पकड़ बनाए रखना चाह रही है, वहीं भाजपा और कांग्रेस मजबूत चुनौती दे रही है। वाम दल (CPM) भी इस सीट से वापसी की उम्मीद लगाए हुए हैं क्योंकि 1977 से 2006 तक इस सीट पर CPM का कब्जा रहा है, जबकि 1971 से 1977 तक कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा रहा है। बैलीगंज सीट का परिणाम सिर्फ एक विधानसभा सीट का नतीजा नहीं होगा, बल्कि यह कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीतिक दिशा का संकेत देगा। अब सबकी नजर मतगणना के दिन पर टिकी है, जब यह साफ होगा कि किसे जनता का भरोसा मिला।

इस बार इस सीट पर चार प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में हैं:

सोभनदेब चट्टोपाध्याय – ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC)

डॉ. शतरूपा – भारतीय जनता पार्टी (BJP)

अफरीन बेगम – कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)

रोहन मित्रा – इंडियन नेशनल कांग्रेस

Ballygunge Vidhan Sabha constituency Results 2026 LIVE:

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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