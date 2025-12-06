Hindustan Hindi News
बाबरी मस्जिद के लिए ईंटें लेकर मार्च कर रहे समर्थक, आज नींव रखेंगे हुमायूं; बंगाल में हाई अलर्ट

संक्षेप:

बंगाल के मुर्शिदाबाद में छह दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा ‘बाबरी मस्जिद शैली’ की एक मस्जिद के शिलान्यास समारोह का स्थल शुक्रवार को एक विशाल कार्यस्थल में बदल गया।

Dec 06, 2025 10:46 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुर्शिदाबाद
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडंगा में आज एक विवादास्पद कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। निलंबित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) विधायक हुमायूं कबीर ने 1992 में अयोध्या में ढहाई गई मूल बाबरी मस्जिद की कॉपी के रूप में एक नई मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया है। यह कार्यक्रम 6 दिसंबर यानी आज होने वाला है, जो बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं वर्षगांठ का दिन भी है। इस ऐलान ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर हंगामा मचा दिया है, और स्थानीय प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी है। इस बीच कई समर्थक ईंटें लेकर बेलडंगा पहुंच रहे हैं।

समर्थकों का उत्साह: ईंटें लेकर मार्च

कार्यक्रम के समर्थन में उत्तर बरासात के निवासी मोहम्मद शफीकुल इस्लाम सहित सैकड़ों लोग सुबह से ही सिर पर ईंटें लादकर बेलडंगा की ओर कूच कर रहे हैं। एएनआई से बात करते हुए शफीकुल इस्लाम ने कहा- मैं वहां जाऊंगा जहां हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। ये ईंटें मस्जिद निर्माण के लिए मेरा योगदान होंगी।" सोशल मीडिया पर #BabriMasjid जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जहां समर्थक कार्यक्रम को न्याय की मांग बता रहे हैं।

कार्यक्रम की पृष्ठभूमि और हुमायूं कबीर का दावा

हुमायूं कबीर भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी के विधायक हैं। उन्होंने पिछले महीने सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम की घोषणा की थी। उन्होंने कहा- हम 6 दिसंबर को बेलडंगा, मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। यह निर्माण तीन साल में पूरा होगा और इसमें विभिन्न मुस्लिम नेता भाग लेंगे। कबीर ने दावा किया है कि यह मस्जिद 20 बीघा जमीन पर बनेगी, जिसकी अनुमानित लागत 125 करोड़ रुपये है। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यक्रम में करीब तीन लाख लोग शामिल होंगे, जो राष्ट्रीय राजमार्ग-12 (एनएच-12) को प्रभावित कर सकता है।

कबीर ने टीएमसी नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा- मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता। बाबरी मस्जिद हमारी ट्रस्ट की जमीन पर बनेगी। अगर प्रशासन रोकने की कोशिश करेगा, तो रेजिनगर से बहरामपुर तक हाईवे जाम हो जाएगा। निलंबन के बाद उन्होंने 22 दिसंबर को नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने और 2026 के विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही।

