Asansol south election result 2026 LIVE : BJP की अग्निमित्रा फिर मारेंगी बाजी या TMC के तापस बनर्जी तीसरी बार परचम लहराएंगे, फैसला आज
पश्चिम बंगाल का आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट पश्चिम बंगाल के सबसे हाई-वोल्टेज चुनावी मुकाबले वाली सीटों में से एक है। यह सीट आसनसोल लोकसभा क्षेत्र की सात सीटों में से एक है। टीएमसी के तापस बनर्जी तीसरी बार यहां से मैदान में हैं तो बीजेपी की वर्तमान विधायक अग्निमित्रा पॉल दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं।
पश्चिम बंगाल का आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट पश्चिम बंगाल के सबसे हाई-वोल्टेज चुनावी मुकाबले वाली सीटों में से एक है। यह सीट आसनसोल लोकसभा क्षेत्र की सात सीटों में से एक है। इस अनारक्षित सीट का गठन साल 2008 में परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद हुआ था। पुराने आसनसोल विधानसभा क्षेत्र को दो हिस्सों- आसनसोल दक्षिण और आसनसोल उत्तर में बांटा गया। अभी तक इस सीट पर तीन विधानसभा चुनाव हुए हैं। इसमें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (एआईटीएमसी) 2 बार और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार जीत दर्ज की है। टीएमसी के तापस बनर्जी तीसरी बार इस सीट से मैदान में हैं तो बीजेपी की वर्तमान विधायक अग्निमित्रा पॉल दूसरी बार यहां से चुनाव लड़ रही हैं। मुख्य मुकाबला इन दोनों उम्मीदवारों के बीच ही है। वैसे नोटा सहित 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट को शहरी क्षेत्र का सीट माना जाता है।
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2021 के उलटफेर ने चौंकाया
आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट पर शुरुआत के दो चुनावों में टीएमसी का दबदबा रहा। लेकिन, 2016 के चुनाव में इस सीट पर हुए उलटफेर ने सबको चौंका दिया। टीएमसी के तापस बनर्जी ने 2011 और 2016 के चुनावों में लगातार दो बार जीत दर्ज की। लेकिन, 2021 के चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी से यह सीट छीन ली। भाजपा की उम्मीदवार फैशन डिजाइनर अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी की उम्मीदवार बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री सायनी घोष को हरा दिया। टीएमसी ने तापस बनर्जी को इस सीट से न उतारकर दूसरी सीट पर टिकट दिया था। कांटे की लड़ाई में अग्निमित्रा पॉल ने 4487 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर पहली बार इस सीट पर भाजपा का परचम लहराया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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