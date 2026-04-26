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बंगाल के लोग आतंकवादी हैं क्या? पूरे देश से यहां सेना को बुला दिया, BJP पर बरसे अरविंद केजरीवाल

Apr 26, 2026 07:28 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए आगे कहा, ‘75 साल में इतना कमजोर PM नहीं देखा गया। सोशल मीडिया पर मोदी और अमित शाह का मजाक उड़ रहा है। प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी मजबूती से नहीं बोल पा रहे।’

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की प्रचार गतिविधियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर पीएम बताया और आरोप लगाया कि राज्य में लगभग 27 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। केजरीवाल ने रविवार को उत्तर कोलकाता के बेलेघाटा में तृणमूल कांग्रेस के प्रचार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, 'मैं दिल्ली से आपके पास आया हूं। यह कोई साधारण चुनाव नहीं है, बल्कि देश को बचाने और लोकतंत्र की रक्षा का चुनाव है। भाजपा ने अपना पूरा तंत्र बंगाल में लगा दिया है। यह बंगाली अस्मिता और बंगाल के लोगों की गरिमा पर हमला है। पूरा बंगाल भाजपा, अमित शाह और मोदी जी को लोकतंत्र बचाने के लिए करारा जवाब देगा और उन्हें बुरी तरह हराएगा।'

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आप संयोजक ने कहा, 'सोशल मीडिया पर देखिए, लोग प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ मीम्स बना रहे हैं। मोदी जी ईमानदारी से चुनाव नहीं जीत सकते। मोदी के हैं तीन यार- ED, CBI और ज्ञानेश कुमार।' उन्होंने कहा कि पूरे देश से यहां सेना को बुलाया गया है, इसकी क्या जरूरत है? क्या बंगाल के लोग आतंकवादी हैं? यह बंगाल के लोगों का अपमान है। यहां साढ़े 3 लाख सैन्य बल तैनात किए गए हैं, उन्हें किस बात का डर है? इतना सब होने के बाद भी अगर मोदी जी चुनाव हार जाते हैं तो बंगाल की जनता उनसे पूछना चाहती है कि क्या वह इस्तीफा देंगे?

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इतना कमजोर प्रधानमंत्री नहीं देखा गया: केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए आगे कहा, '75 साल में इतना कमजोर प्रधानमंत्री नहीं देखा गया। सोशल मीडिया पर मोदी और अमित शाह का खूब मजाक उड़ रहा है। प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी मजबूती से नहीं बोल पा रहे हैं। वे केवल गंदी राजनीति कर रहे हैं। यह पूरा चुनाव SIR के इर्द-गिर्द लड़ा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 27 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। अगर आप मतदाता नहीं हैं, तो आपकी नागरिकता पर सवाल उठता है। मैं प्रभावित लोगों से अपील करता हूं कि वे ममता दीदी के साथ खड़े हों और घर-घर जाकर उनके लिए प्रचार करें।'

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केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने दिल्ली में लागू की गई कई कल्याणकारी योजनाओं को उलट दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो पश्चिम बंगाल की योजनाओं पर भी रोक लग सकती है। केजरीवाल ने कहा, 'आज उन्होंने दिल्ली में हमारा सारा अच्छा काम नष्ट कर दिया। हमने अच्छी स्कूल बनाए, उन्होंने बंद कर दिए। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त की, लेकिन उन्होंने रोक दी। हमने बिजली मुफ्त की, वे उसे भी रोकने वाले हैं। दीदी ने यहां जो काम किए हैं, अगर आप गलती से उन्हें वोट दे दिए तो वे सब बंद कर देंगे।' पहले चरण में 23 अप्रैल को मतदान हुआ था, जिसमें रिकॉर्ड 92.35% मतदान दर्ज किया गया। दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

Niteesh Kumar

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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