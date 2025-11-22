Hindustan Hindi News
बंगाल में जान ले रहा SIR का बोझ? एक और महिला BLO ने किया सुसाइड, परिवार का गंभीर आरोप

संक्षेप:

Sat, 22 Nov 2025 02:56 PM
पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में शनिवार को एक महिला बूथ लेवल अफसर (BLO) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। 54 वर्षीय रिंकू तरफदार कृष्णानगर स्थित बंगालझी इलाके में अपने घर में फंदे से लटकी मिलीं। वह बंगाली स्वामी विवेकानंद स्कूल में शिक्षिका थीं। परिवार का दावा है कि वह स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया के कारण भारी मानसिक दबाव में थीं।

मिले सुसाइड नोट में लिखा- बीएलओ का काम नहीं कर पाई तो प्रशासनिक दबाव आएगा

पुलिस के अनुसार, रिंकू तरफदार के कमरे से एक नोट बरामद हुआ, जिसमें लिखा था- अगर मैं बीएलओ का काम नहीं कर पाऊं, तो प्रशासनिक दबाव आएगा। मेरे लिए यह संभव नहीं है। परिवार का कहना है कि रिंकू बीएलओ की जिम्मेदारियां दिए जाने के बाद से ही तनाव में थीं। उनके देवर ने NDTV को बताया- वह मानसिक दबाव में थीं, लेकिन कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। हमें बताया गया था कि वह नौकरी छोड़ना चाहती थीं। राज्य के मंत्री उज्ज्वल विश्वास ने मृतक के घर जाकर परिवार के सदस्यों से मुलाकात की।

जल्पाईगुड़ी में भी बीएलओ की मौत, परिवार ने कहा- असहनीय दबाव

महिला बीएलओ की यह दूसरी संदिग्ध मौत है। बुधवार को जलपाईगुड़ी में भी एक बूथ-स्तरीय अधिकारी अपने घर में फंदे से लटकी मिली थीं। परिवार ने दावा किया कि असहनीय एसआईआर कार्यभार के चलते उन्होंने यह कदम उठाया।

ममता बनर्जी ने सीईसी को लिखा पत्र- तत्काल रोकें एसआईआर

लगातार दो मौतों के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर एसआईआर प्रक्रिया तुरंत रोकने की मांग की है। बनर्जी ने चेतावनी दी कि यह अयोजित और दमनकारी अभियान सिर्फ और जिंदगियां खतरे में डाल सकता है, बल्कि इस पूरे रिवीजन अभियान की वैधता पर भी सवाल खड़े कर देगा।

