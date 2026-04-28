‘मौत की IIT’ बनता जा रहा ये संस्थान, 10 दिनों में दूसरा मामला; 16 माह में 9 की जा चुकी जान
पुलिस सूत्रों के अनुसार, मदनमोहन मालवीय हॉस्टल में सोहम का कमरा मंगलवार सुबह अंदर से ही बंद था। इसकी सूचना साथियों ने दी तो मौके पर सुरक्षाकर्मी पहुंचे, जिन्होंने सोहम के शव को कमरे की छत से लटका हुआ पाया।
पश्चिम बंगाल के खड़गपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) से एक बड़ी और दु:खदायी खबर सामने आई है। यहां एमटेक की पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। वह चौथे वर्ष का छात्र था। पिछले 10 दिनों के भीतर इस कैंपस में इस तरह की यह दूसरी घटना है, जिसने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामले में मृतक छात्र की पहचान 22 वर्षीय सोहम हलदर के रूप में हुई है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन का छात्र था।
सोहम पश्चिम बंगाल के ही उत्तर 24 परगना जिले के बारासात (सालबगान) का रहने वाला था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मदनमोहन मालवीय हॉस्टल में सोहम का कमरा मंगलवार सुबह अंदर से ही बंद था। इसकी सूचना साथियों ने दी तो मौके पर सुरक्षाकर्मी पहुंचे, जिन्होंने सोहम के शव को कमरे की छत से लटका हुआ पाया। उन्हें तुरंत कैंपस के अंदर स्थित बी सी रॉय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने सोहम को उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
कारणों का अभी पता नहीं चल पाया
फिलहाल, घटना के पीछे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस सोहम की गतिविधियों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। दूसरी तरफ, आईआईटी खड़गपुर के अधिकारियों का कहना है कि वे पुलिस के साथ कॉर्डिनेट कर रहे हैं और मामले की पूरी जांच की जा रही है।
कैंपस में बढ़ते मामले
यह घटना 18 अप्रैल को हुई एक अन्य छात्र की मौत के ठीक 10 दिन बाद हुई है। 18 अप्रैल को जयवीर सिंह डोडिया, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष का छात्र था, ने कथित तौर पर हॉस्टल की आठवीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। पिछले एक साल में कैंपस में छात्रों के खुदकुशी की यह एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा है। आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 16 महीनों में 9 छात्रों की यहां मौत हो चुकी है, जिनमें शोआन मलिक, अनिकेत वालकर, मोहम्मद आसिफ कमर, रितम मंडल, चंद्रदीप पवार, हर्ष कुमार पांडेय और भट्टाराम शरण कुमार की मौत के मामले शामिल हैं।
2025 में कैंपस में कई अन्य छात्रों की मौतें भी दर्ज की गईं। इनमें शोआन मलिक 12 जनवरी को, अनिकेत वॉकर 21 अप्रैल को, मोहम्मद आसिफ कमर 4 मई को, रितम मंडल 18 जुलाई को, चंद्रदीप पवार 22 जुलाई को, और हर्ष कुमार पांडे ने 20 सितंबर को मौत को गले लगा लिया था। इसके अलावा पिछले साल 7 दिसंबर को, भट्टाराम शरण कुमार का शव पुरी रेलवे गेट के पास एक ट्रेन की चपेट में आने के बाद बरामद किया गया था।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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