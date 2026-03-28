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बंगाल की सीमाओं से आ रहे घुसपैठिए, चिंता की बात; ममता सरकार के खिलाफ शाह की ‘चार्जशीट’

Mar 28, 2026 02:04 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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अभियोगनामा नामक इस दस्तावेज में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 15 साल के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार और कुशासन के कथित मामलों का संकलन किया गया है। अभियोगनामा में तृणमूल सरकार की 14 क्षेत्रों में कथित 'विफलताओं' को उजागर किया।

बंगाल की सीमाओं से आ रहे घुसपैठिए, चिंता की बात; ममता सरकार के खिलाफ शाह की ‘चार्जशीट’

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार के खिलाफ ‘चार्जशीट’ (अभियोगनामा) जारी कर दी। यह दस्तावेज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से ठीक पहले भाजपा की चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाजपा ने इसे टीएमसी के 15 वर्षों के शासन में हुए 'भ्रष्टाचार, कुशासन और अराजकता' का विस्तृत दस्तावेज बताया है।

अमित शाह ने चार्जशीट जारी करते हुए कहा कि ‘बंगाल अराजकता का शिकार हो गया है’। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार ने बंगाल को घुसपैठियों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना दिया है, जिससे राज्य दशकों पीछे चला गया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी शासन ने राज्य को कानून-व्यवस्था की चरमराहट, महिलाओं की असुरक्षा और भ्रष्टाचार के दलदल में धकेल दिया है।

कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'पिछले 15 वर्षों में, डर, भ्रष्टाचार और भेदभाव की राजनीति हावी रही है। उनकी राजनीति झूठ, डर और हिंसा पर आधारित है। आम तौर पर, सरकारें जन कल्याण के कार्यों के आधार पर चुनी जाती हैं, लेकिन TMC की राजनीति डर और धमकियों पर टिकी रही है। BJP 2011 से ही इसके खिलाफ लड़ रही है, और मुझे विश्वास है कि इस बार बंगाल की जनता BJP को पूर्ण बहुमत देगी। यह आरोप-पत्र TMC सरकार के 15 वर्षों के कुशासन का एक संकलन है।'

अमित शाह ने कहा, 'पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां से घुसपैठिए भारत में प्रवेश कर रहे हैं और पूरे देश में अशांति पैदा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीमाओं के जरिए घुसपैठ होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता की बात है।'

अमित शाह ने कहा कि पिछले 15 वर्षों से पश्चिम बंगाल में डर, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति जारी है। उन्होंने कहा, 'भाजपा के 'आरोपपत्र' में तृणमूल कांग्रेस के कुशासन, सिंडिकेट राज और इस पर प्रकाश डाला गया है कि सत्ताधारी पार्टी ने बंगाल को कैसे भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला में बदल दिया है। यह विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कराने के बारे में है। असम में भाजपा की सरकार बनने के बाद वहां घुसपैठ लगभग समाप्त हो गई; पश्चिम बंगाल अब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां घुसपैठ जारी है। पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी की खुद को पीड़ित के रूप में पेश करने की चाल समझ चुके हैं।'

Amit Kumar

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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