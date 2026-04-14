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दीदी कान खोलकर सुन लो, बंगाल की धरती पर बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे; चुनावी मंच से गरजे अमित शाह

Apr 14, 2026 04:54 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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चुनावी मंच से अमित शाह ने कहा, 'ये दीदी अपने हुमायूं कबीर को साथ में रखकर यहां बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। दीदी कान खोलकर सुन लो भाजपा की सरकार आ रही है और बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद हम नहीं बनने देंगे।'

दीदी कान खोलकर सुन लो, बंगाल की धरती पर बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे; चुनावी मंच से गरजे अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में दक्षिण दिनाजपुर जिले के गंगरामपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, 'ये दीदी अपने हुमायूं कबीर को साथ में रखकर यहां बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। दीदी कान खोलकर सुन लो भाजपा की सरकार आ रही है और बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद हम नहीं बनने देंगे। ये हुमायूं कबीर दीदी का ही एजेंट है और दीदी आपके इशारे पर वो बाबरी मस्जिद बना रहा है। दीदी आपका समय अब समाप्त हो गया है। यहां भाजपा सरकार आने वाली है यहां बाबरी मस्जिद नहीं बन सकता है।'

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अमित शाह ने वादा किया कि पश्चिम बंगाल से अन्य राज्यों को आलू की आपूर्ति करने की इजाजत दी जाएगी ताकि यहां के किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके। उन्होंने कहा, 'भाजपा सरकार बनने पर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा, सिंडिकेट राज का खात्मा किया जाएगा और घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा।' शाह ने पार्टी के घोषणापत्र में किए गए वादों को भी दोहराया कि उत्तरी बंगाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), 600 बिस्तर के कैंसर अस्पताल, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), भारतीय प्रबंधन संस्थान (IMM) और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

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चुनावी मंच से TMC पर बरसे अमित शाह

गृह मंत्री शाह ने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल का विभाजन किए बिना संवैधानिक तरीके से दार्जिलिंग पहाड़ियों में निवास करने वाले गोरखा समुदाय के मुद्दे का समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि राजबंशी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा और दार्जिलिंग में एक पारिस्थितिकी अनुकूल रोमांचक खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी।

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मालदा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा, 'चुनाव आयोग SIR कर रहा है, घुसपैठियों के नाम निकाल रहा है लेकिन दीदी इनके लिए रो रही हैं। दीदी, आपका समय अब समाप्त हो गया है। जनता आपको टाटा कह रही है। केवल उत्तर बंग, न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश से घुसपैठियों को चुन-चुनकर निकालने का काम भाजपा करेगी।'

Niteesh Kumar

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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