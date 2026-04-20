बंगाल में चुनावी शोर के बीच TMC को झटका, ED ने पूर्व सांसद को भेजा समन; वोटिंग से पहले किया तलब
Nusrat Jahan ED Summon money laundering Case: ED ने पूर्व सांसद नुसरत जहाँ को समन भेजा है और पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले यानी 22 अप्रैल को कोलकाता ज़ोनल ऑफिस में पेश होने को कहा है।
Nusrat Jahan ED Summon money laundering Case: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार के शोर के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित राशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ED ने पार्टी पूर्व सांसद नुसरत जहाँ को समन भेजा है और पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले यानी 22 अप्रैल को कोलकाता ज़ोनल ऑफिस में पेश होने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला कथित तौर पर बांग्लादेश में गेहूं निर्यात से जुड़े वित्तीय लेनदेन से संबंधित है।
इस मामले में ED ने अपनी जांच 23 अक्टूबर, 2020 को बसीरहाट पुलिस स्टेशन में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक FIR के आधार पर शुरू की थी। यह FIR घोझाडांगा लैंड कस्टम्स स्टेशन के डिप्टी कमिश्नर (कस्टम्स) की शिकायत के बाद दर्ज की गई थी। यह मामला कल्याणकारी योजनाओं के लिए तय सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत मिलने वाले गेहूँ की बड़े पैमाने पर कथित हेराफेरी से जुड़ा है।
FIR के अनुसार, IPC की धारा 379, 411 और 120B तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत अपराध दर्ज किए गए थे। आरोप लगाया गया था कि PDS के गेहूँ को अवैध रूप से हासिल किया गया, सरकारी और भारतीय खाद्य निगम (FCI) की मुहर लगे बोरे पलटकर उन्हें दोबारा पैक किया गया, और फिर घोझाडांगा LCS के रास्ते बांग्लादेश भेज दिया गया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचा।
पुलिस जाँच के दौरान, निरंजन चंद्र साहा, सहाबुद्दीन शेख और साहिदुर रहमान को गिरफ़्तार किया गया था। बाद में, IPC और आवश्यक वस्तु अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोपियों के ख़िलाफ़ आरोप पत्र (चार्जशीट) दायर किया गया। केंद्रीय एजेंसी यह जांच कर रही है कि क्या राशन घोटाले से जुड़े धन का इस्तेमाल या ट्रांसफर संदिग्ध लेनदेन के माध्यम से किया गया था। नुसरत जहां पर आरोप है कि जब यह वित्तीय गड़बड़ी हुई, उस समय वह बशीरहाट (Basirhat) की सांसद थीं। इससे पहले 2023 में भी नुसरत जहां पर रियल एस्टेट कंपनी "सेवन सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड" के निदेशक के रूप में वरिष्ठ नागरिकों से फ्लैट के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगा था।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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