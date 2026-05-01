ईवीएम स्ट्रांगरूम की निगरानी, भीड़ पर रोक; बंगाल में मतगणना से पहले से तगड़ा इंतजाम
पश्चिम बंगाल में मतगणना से पूर्व पुलिस सुरक्षा के इंतजाम में जुटी हुई है। जिन सात इलाकों में मतगणना होने वाली है, वहां पर लोगों के जुटने पर रोक लगा दी गई है। यह पिछली रात हुई घटना के बाद हुआ है।
पश्चिम बंगाल में मतगणना से पूर्व पुलिस सुरक्षा के इंतजाम में जुटी हुई है। जिन सात इलाकों में मतगणना होने वाली है, वहां पर लोगों के जुटने पर रोक लगा दी गई है। यह पिछली रात हुई घटना के बाद हुआ है। असल में टीएमसी ने आरोप लगाया है कि दो मतगणना केंद्रों पर संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार अग्रवाल पहले ही टीएमसी के आरोपों को खारिज कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने शहीद खुदीराम बोस रोड, जजेज कोर्ट रोड, जादवपुर, डायमंड हार्बर रोड, लॉर्ड सिन्हा हॉल, नरेश मित्रा सरणी, बेल्टाला रोड और प्रमथेश बरुआ सरणी इलाकों में पाबंदी लगाई है।
कहां हुआ टीएमसी-बीजेपी कार्यकर्ताओं में झगड़ा
बता दें कि बीती रात कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम स्थित काउंटिंग सेंटर के बाहर भाजपा और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा हो गया था। तृणमूल उम्मीदवार कुणाल घोष और शशि पांजा ने मतगणना केंद्र के गेट के बाहर धरना दिया। इसी दौरान हल्की सी झड़प भी हुई। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता और बेलियाघाट सीट से उम्मीदवार कुणाल घोष ने कहाकि पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के निर्देश पर कार्यकर्ता और उम्मीदवार उन मतगणना केंद्रों की निगरानी कर रहे हैं, जहां ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में रखे गए हैं। निर्वतमान सरकार में मंत्री शशि पांजा बृहस्पतिवार शाम को मतगणना केंद्र पर धरना देने के बाद सुबह खुदीराम अनुशीलन केंद्र पहुंचीं। उन्होंने कहाकि पारदर्शिता होनी चाहिए। घोष ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने उस कमरे में कुछ हलचल देखी थी, जिसमें कथित तौर पर डाक मतपत्र रखे गए हैं, लेकिन शुक्रवार की सुबह ऐसी कोई हलचल नहीं थी।
ममता बनर्जी को धांधली की आशंका
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शखावत मेमोरियल काउंटिंग सेंटर के करीब स्ट्रांग रूम के करीब पहुंची थीं। ममता बनर्जी ने अपने भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र के ‘स्ट्रॉन्ग रूम’ पर घंटों बिताया था और धांधली की आशंका जताई थी। बनर्जी भवानीपुर स्थित ईवीएम 'स्ट्रांग रूम' में लगभग चार घंटे बिताने के बाद बृहस्पतिवार देर रात वहां से गईं। उन्होंने मतगणना प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के प्रयास के खिलाफ चेतावनी दी और संभावित अनियमितताओं का आरोप लगाया।
क्या बोले मुख्य निर्वाचन अधिकारी
पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज अग्रवाल ने कहाकि मतगणना केंद्रों पर किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है और ‘स्ट्रॉन्ग रूम’ की 24 घंटे सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है। अग्रवाल ने संवाददाताओं से कहाकि इंतजाम के मद्देनजर किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने यह भी कहाकि आरोप लगाने के लिए ठोस कारण और सबूत होना चाहिए और शिकायतें निराधार हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उत्तरी और पूर्वी कोलकाता की कई विधानसभा सीट के लिए प्रस्तावित मतगणना स्थल खुदीराम अनुशीलन केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, जहां ईवीएम के ‘स्ट्रांग रूम’ (वह स्थान जहां मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रखी जाती है) भी स्थित हैं।
अधिकारियों ने क्या कहा
कोलकाता के संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) रूपेश कुमार ने इलाके का दौरा करने के बाद संवाददाताओं से कहाकि एक अतिरिक्त आयुक्त और एक पुलिस उपायुक्त की देखरेख में अतिरिक्त सीएपीएफ और सशस्त्र पुलिस बलों को भी तैनात किया गया है। कुणाल घोष ने शाम के समय डाक मतपत्रों के एक हिस्से को लाए जाने पर अनधिकृत गतिविधि होने की आशंका जताते हुए कहाकि पार्टी के मतदान एजेंट और उम्मीदवारों को इस संबंध में सतर्क कर दिया गया है। एक अधिकारी ने यहां बताया कि सुरक्षा बल कोलकाता और अन्य जिलों में मतगणना केंद्रों के अंदर और आसपास कड़ी निगरानी रख रहे थे, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल की गई ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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