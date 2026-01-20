Hindustan Hindi News
Ahead of Bengal elections Form 7 controversy escalated into political tension clashes in several districts
फॉर्म-7 को लेकर बंगाल में बवाल, कई जिलों में हिंसक झड़पें; BJP-TMC आमने-सामने

फॉर्म-7 को लेकर बंगाल में बवाल, कई जिलों में हिंसक झड़पें; BJP-TMC आमने-सामने

संक्षेप:

पश्चिम बंगाल में सोमवार को मतदाता सूची के चल रहे एसआईआर के दौरान फॉर्म-7 आवेदनों को जमा करने को लेकर शुरू हुए विवाद ने एक बड़ा स्वरूप ले लिया है, जिसके चलते सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच कई जिलों में झड़पें हुईं

Jan 20, 2026 12:53 am IST
पश्चिम बंगाल में सोमवार को मतदाता सूची के चल रहे एसआईआर के दौरान फॉर्म-7 आवेदनों को जमा करने को लेकर शुरू हुए विवाद ने एक बड़ा स्वरूप ले लिया है, जिसके चलते सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच कई जिलों में झड़पें हुईं, विरोध प्रदर्शन हुए और विधानसभा चुनावों से ठीक तीन महीने पहले हिंसा के आरोप लगे। मतदाताओं के लिए अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले आपत्तियां और दावे उठाने के लिए बनाए गए फॉर्म-7 को जमा करने की अंतिम तिथि सोमवार थी।

दरअसल, इस समय सीमा के दौरान तनाव बढ़ गया क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा पर आरोप लगाया कि वह बड़ी संख्या में फॉर्म-7 आवेदन जमा करके 'वैध मतदाताओं' के नाम हटाने का प्रयास कर रही है, जबकि भाजपा ने सरकारी कार्यालयों के अंदर सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा धमकाने, मारपीट करने और दस्तावेजों को नष्ट करने का आरोप लगाया।

आसनसोल में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर एसडीओ के कार्यालय में बड़ी संख्या में फॉर्म-7 आवेदन ले जा रहे एक वाहन को रोका। तृणमूल का दावा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा फॉर्म ले जाने का संतोषजनक स्पष्टीकरण न देने के बाद, उनमें से कई को कथित तौर पर छीनकर आग लगा दी गई। इस दौरान वाहन का शीशा भी क्षतिग्रस्त हो गया। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से स्थिति को नियंत्रण में आयी। स्थानीय तृणमूल नेता अशोक रुद्र ने आरोप लगाया कि भाजपा मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश रच रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि अगर किसी अयोग्य मतदाता का नाम हटाना जरूरी है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भाजपा ने बड़ी संख्या में फॉर्म-7 लाकर हेरफेर के जरिए मतदाताओं के नाम हटवाए हैं। हमारे पास जानकारी है कि ये आवेदन आसनसोल उत्तर और दक्षिण सीटों से लगभग 25,000 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए थे।

मुर्शिदाबाद के लालबाग में भी तनावपर्ण स्थिति बनी, जहां भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने एसडीओ कार्यालय पर धावा बोल दिया, पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला किया और फॉर्म-7 के आवेदन जमा करने के दौरान संपत्ति में तोड़फोड़ की। भाजपा के मुर्शिदाबाद संगठनात्मक जिला अध्यक्ष सौमेन मंडल ने कहा कि हम निर्धारित समय के अनुसार फॉर्म जमा कर रहे थे, तभी तृणमूल कार्यकर्ताओं ने हम पर हमला कर दिया। एसडीओ कार्यालय में तोड़फोड़ की गई।

तृणमूल नेता शाओनी सिंह रॉय ने इस आरोप को खारिज करते हुए दावा किया कि भाजपा नेता लगभग 27000 फॉर्म-7 आवेदन लेकर आए थे। वहीं, हावड़ा से भी विरोध प्रदर्शन की खबरें आईं, जहां स्थानीय विधायक गौतम चौधरी के नेतृत्व में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि सुनवाई के दौरान मतदाताओं को परेशान किया गया।

West Bengal special intensive revision sir

