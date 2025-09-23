Ahead Durga Puja Kolkata Streets Waterlogged After Heavy Rain, Metro Services Hit four dead दुर्गा पूजा से पहले पानी-पानी कोलकाता, भारी बारिश से हावड़ा यार्ड जलमग्न; मेट्रो सेवा बाधित, 5 की मौत, West-bengal Hindi News - Hindustan
दुर्गा पूजा से पहले पानी-पानी कोलकाता, भारी बारिश से हावड़ा यार्ड जलमग्न; मेट्रो सेवा बाधित, 5 की मौत

दुर्गा पूजा से पहले पानी-पानी कोलकाता, भारी बारिश से हावड़ा यार्ड जलमग्न; मेट्रो सेवा बाधित, 5 की मौत

Kolkata waterlogged after Heavy Rains: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण दक्षिण बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाताTue, 23 Sep 2025 10:24 AM
दुर्गा पूजा से पहले पानी-पानी कोलकाता, भारी बारिश से हावड़ा यार्ड जलमग्न; मेट्रो सेवा बाधित, 5 की मौत

Kolkata Heavy Rains Today: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में बीती रात और मंगलवार को हुई भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। कोलकाता और हावड़ा में कई जगहों पर घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे वहां आवागमन ठप हो गया है। कोलकाता के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। यहां तक कि हावड़ा के रेलवे यार्ड में भी बारिश का पानी घुस गया है। पानी में करंट दौड़ने की वजह से वहां पांच लोगों की मौत हो गई है। बारिश के इस दौर ने कोलकाता में दुर्गा पूजा उत्सव पर ग्रहण लगा दिया है। भारी बारिश और सड़कों पर पानी भर जाने के कारण कई स्कूलों ने छुट्टी घोषित कर दी है।

जल जमाव की वजह से कोलकाता मेट्रो की सेवा भी बाधित हुई है। कई जगहों पर घुटनों तक पानी भर गया और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। भारी बारिश की वजह से एयरलाइन्स कंपनियों ने भी एडवायजरी जारी की है। शहर के कई घरों और आवासीय इलाकों में भी पानी घुस गया है। आरजी कर अस्पताल में भी पानी घुस गया है। कोलकाता नगर निगम (KMC) के अनुसार, शहर के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश की तीव्रता ज्यादा रही। गरिया कामदहारी में कुछ ही घंटों में 332 मिलीमीटर बारिश हुयी, जबकि जोधपुर पार्क में 285 मिमी बारिश दर्ज की गई। कालीघाट में 280 मिमी, तोपसिया में 275 मिमी, बल्लीगंज में 264 मिमी, जबकि उत्तरी कोलकाता के थंटानिया में 195 मिमी बारिश हुई है।

जलजमाव का नजारा देखें:

मेट्रो और रेल सेवा बाधित

कोलकाता मेट्रो के ब्लू लाइन (दक्षिणेश्वर-शहीद खुदीराम) के मध्य भाग में विशेष रूप से महानायक उत्तम कुमार और रवींद्र सरोबर स्टेशनों के बीच भारी जलभराव की सूचना मिली है, जिसके कारण इस खंड पर सेवाओं को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। मेट्रो के एक प्रवक्ता ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहीद खुदीराम और मैदान स्टेशनों के बीच सुबह से ही सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं।उन्होंने कहा, ‘‘दक्षिणेश्वर और मैदान स्टेशनों के बीच संक्षिप्त रूप से सेवाएं चलाई जा रही हैं।’’ उन्होंने कहा कि जल्द ही सामान्य सेवाएं बहाल होने की उम्मीद है।

पूर्वी रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि पटरियों पर पानी भर जाने के कारण सियालदह दक्षिण खंड में ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है, जबकि सियालदह उत्तर और मुख्य खंड में अस्थाई सेवाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण पटरियों पर पानी भर जाने से पूर्वी रेलवे के हावड़ा और कोलकाता टर्मिनल स्टेशनों के लिए ट्रेन सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित हुई हैं। उन्होंने बताया कि चितपुर यार्ड में जलभराव के कारण सर्कुलर रेलवे लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही भी रोक दी गई है।

IMD का पूर्वानुमान: अभी और होगी बारिश

कोलकाता शहर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी रहने की आशंका है क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण भारी बारिश हो सकती है। IMD ने ताजा पूर्वानुमान में कहा है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण दक्षिण बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है।

बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का केंद्र

आईएमडी ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरपूर्व में एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है और इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है, जिससे दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा कि बुधवार तक दक्षिण बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, झारग्राम और बांकुड़ा जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। IMD के मुताबिक, 25 सितंबर के आसपास पूर्व-मध्य और उससे सटे उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक और नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसकी वजह से भी भारी बारिश हो सकती है। यानी पूरे दुर्गापूजा के दौरान बारिश जारी रह सकता है। इससे बांगला समुदाय के इस त्योहार का रंग फीका पड़ सकता है। (भाषा इनपुट्स के साथ)

West Bengal Kolkata IMD अन्य..

