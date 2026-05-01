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बंगाल में मतगणना से पहले नया सियासी रार, BJP के 'ल्यारी' वार पर TMC का पलटवार; सांस्कृतिक आक्रमण करार

May 01, 2026 10:21 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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West Bengal new Political fight: भाजपा कार्यकर्ता ने सुंदरबन और बांग्लादेश सीमा से इसकी निकटता का हवाला देते हुए दावा किया है कि यह इलाका बंगाल का ल्यारी है, जहां घुसपैठ बड़े पैमाने पर हो रही है।

बंगाल में मतगणना से पहले नया सियासी रार, BJP के 'ल्यारी' वार पर TMC का पलटवार; सांस्कृतिक आक्रमण करार

West Bengal new Political fight: पश्चिम बंगाल में भले ही चुनाव खत्म हो गए हों लेकिन केंद्र की सत्ताधारी भाजपा और राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी और वार-पलटवार का दौर अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहां वोटों की गिनती होने से पहले सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच, भाजपा के एक कार्यकर्ता ने TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर को 'बंगाल का ल्यारी' कहा है। इस पर TMC ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

क्या है 'ल्यारी' का संदर्भ?

दरअसल, पाकिस्तान के कराची में स्थित ल्यारी क्षेत्र को अपराध सिंडिकेट, गैंगवार और जासूसी के गढ़ के रूप में जाना जाता है, जिसे हाल ही में ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' में भी दिखाया गया है। भाजपा कार्यकर्ता ने सुंदरबन और बांग्लादेश सीमा से इसकी निकटता का हवाला देते हुए दावा किया है कि यह इलाका 'बंगाल का ल्यारी' है, जहां घुसपैठ बड़े पैमाने पर हो रही है।

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तृणमूल कांग्रेस का पलटवार

तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के इस बयान को बंगाल और यहाँ के लोगों के प्रति "नफरत" और "तिरस्कार" का प्रमाण बताया है। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि भाजपा बंगाल का "अन्यीकरण" (otherisation) यानी अलग-थलग दिखाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वह राज्य में अपनी पकड़ बनाने में विफल रही है। टीएमसी ने इस बयान को “नई निचली सीमा (new low)” बताते हुए कहा, "भाजपा ने पहले हमारी मातृभाषा की वजह से बंगालियों को “बांग्लादेशी” कहा। फिर मछली खाने की वजह से “रोहिंग्या” का तमगा दिया और अब बंगाल की तुलना पाकिस्तान से की जा रही है।" टीएमसी ने इसे बंगाल और उसकी संस्कृति के खिलाफ भाजपा का नफरत करार दिया। पार्टी ने इसे बंगाल के खिलाफ "सांस्कृतिक आक्रमण" और अपमान करार दिया है।

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फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में तनाव

डायमंड हार्बर के अंतर्गत आने वाला फाल्टा विधानसभा क्षेत्र हाल के दिनों में सुर्खियों में रहा है। मतदान के दिन भाजपा ने आरोप लगाया था कि कई बूथों पर ईवीएम (EVM) पर उनके चुनाव चिह्न को टेप से ढंक दिया गया था। इसके अलावा, 'एनकाउंटर स्पेशलिस्ट' आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा द्वारा टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को चेतावनी दिए जाने पर खान ने फिल्मी अंदाज में पलटवार करते हुए कहा था, "अगर वह सिंघम हैं, तो मैं पुष्पा हूँ"।

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4 मई को मतगणना

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले गए, जहाँ BJP और तृणमूल कांग्रेस के बीच ज़ोरदार मुकाबला देखने को मिला। अब सबकी निगाहें 4 मई को होने वाली मतगणना पर है। हालांकि, ,अधिकांश एग्ज़िट पोल के सर्वे में राज्य में ममता सरकार की विदाई और BJP सरकार के आसार जताए गए हैं। इस बीच टीएमसी ने सभी मतगणना केंद्रों पर चौकसी बढ़ा दी है।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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