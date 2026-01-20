जहां से पीएम मोदी ने भरी थी हुंकार,अब वहीं से ममता बनर्जी देंगी BJP को चुनौती; क्या है TMC का प्लान?

संक्षेप: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अगले हफ्ते सिंगूर में एक प्रशासनिक कार्यक्रम और तृणमूल कांग्रेस की रैली को संबोधित करने की संभावना है। ममता का यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिंगूर में उनकी सरकार के खिलाफ राजनीतिक हमला करने के कुछ दिनों बाद होने वाला है।

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अगले हफ्ते सिंगूर में एक प्रशासनिक कार्यक्रम और तृणमूल कांग्रेस की रैली को संबोधित करने की संभावना है। ममता का यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिंगूर में उनकी सरकार के खिलाफ राजनीतिक हमला करने के कुछ दिनों बाद होने वाला है। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, बनर्जी हुगली जिले के सिंगूर में एक प्रशासनिक बैठक की अध्यक्षता करेंगी और इस दौरान वह विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ वितरण करेंगी। मुख्यमंत्री के 'बांग्लार बाड़ी' योजना के तहत पक्के मकानों के निर्माण के लिए पहली किस्त जारी करने की भी संभावना हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पार्टी नेताओं ने संकेत दिया कि प्रशासनिक गतिविधियों के अलावा बनर्जी या तो अलग से पार्टी रैली को संबोधित करके या सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम में अपने भाषण में राजनीतिक संकेत शामिल करके इस अवसर का उपयोग राजनीतिक संदेश देने के लिए भी कर सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री बेचाराम मन्ना ने बताया कि मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री 28 जनवरी को यहां एक बैठक करेंगी। लेकिन कार्यक्रम का विवरण और स्वरूप अभी तय नहीं है।

सिंगूर में प्रस्तावित कार्यक्रम 18 जनवरी को उसी स्थान पर मोदी के दो कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि में आया है, जिसमें एक आधिकारिक कार्यक्रम के बाद एक जनसभा का आयोजन था और इस दौरान प्रधानमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर कानून व्यवस्था में विफल रहने का आरोप लगाया था और दावा किया था कि पश्चिम बंगाल में निवेश तभी आएगा जब स्थिति में सुधार होगा।