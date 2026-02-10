Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपश्चिम बंगाल न्यूज़Action taken against Humayun Kabir of Babri Masjid in Bengal son-in-law property worth Rs 11 crore seized
बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' बनवाने वाले हुमायूं कबीर पर कसा शिकंजा, दामाद की 11 CR की संपत्ति जब्त

बंगाल में 'बाबरी मस्जिद' बनवाने वाले हुमायूं कबीर पर कसा शिकंजा, दामाद की 11 CR की संपत्ति जब्त

संक्षेप:

पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता हुमायूं कबीर के एक रिश्तेदार की लगभग 11 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कार्रवाई कथित मादक पदार्थ तस्करी मामले के संबंध में की जा रही है।

Feb 10, 2026 09:52 pm ISTDevendra Kasyap भाषा
share Share
Follow Us on

पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता और बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर के एक रिश्तेदार की लगभग 11 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कार्रवाई कथित मादक पदार्थ तस्करी मामले के संबंध में की जा रही है। पुलिस अधीक्षक (SP) धृतिमान सरकार ने पत्रकारों को बताया कि मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला के नालदाहारी जैसे इलाकों में जमीन, मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित कुल 14 संपत्तियां, 15 बैंक खाते और वाहन कानूनी प्रक्रिया के तहत कुर्क किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कबीर की बेटी के ससुर शरीफ-उल-इस्लाम की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया तब शुरू की गई जब आरोप लगे कि ये संपत्तियां पिछले कई वर्षों में नशीले पदार्थों के व्यापार के माध्यम से अर्जित की गई थीं। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित होने के बाद जनता उन्नयन पार्टी (जेएपी) का गठन करने वाले कबीर ने आरोपों से इनकार किया और पुलिस कार्रवाई को 'राजनीतिक रूप से प्रेरित' बताया।

एसपी ने बताया कि पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में शरीफ-उल-इस्लाम की 10.73 करोड़ रुपये की 14 संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरोप है कि आरोपी द्वारा अर्जित संपत्तियां उसके आय स्रोतों से कहीं अधिक हैं। निचली अदालत के आदेश के बाद यह प्रक्रिया शुरू की गई है। जांच पूरी होने के बाद हम आगे की जानकारी साझा करेंगे।

वहीं, एक अन्य अधिकारी ने बताया कि पुलिस की यह कार्रवाई शरीफ-उल-इस्लाम के रिश्तेदार जिया-उर-रहमान की गिरफ्तारी के बाद की गई, जिसके पास से पिछले साल 25 मार्च को कथित तौर पर लगभग 500 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया था। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामले सामने आए जिसके चलते पुलिस ने शरीफ की संपत्ति के स्रोत की जांच शुरू की। एसपी ने कहा कि जब्ती की कानूनी प्रक्रिया इस साल एक जनवरी को शुरू हुई थी और उच्च अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को जब्ती अभियान शुरू हुआ।

ये भी पढ़ें:SC ने WB के लिए SIR की समयसीमा एक हफ्ता बढ़ाई, CJI बोले- प्रक्रिया जारी रहेगी
ये भी पढ़ें:पश्चिम बंगाल में अकेले उतरेगी कांग्रेस, विस चुनाव में अन्य दलों से दूरी क्यों?

दूसरी ओर कबीर ने दावा किया कि उनकी बेटी के ससुर ईंट भट्ठे और जमीन के सौदों सहित वैध व्यवसाय करते हैं। उन्होंने कहा कि वह इस जब्ती के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। कबीर की बेटी नजमा सुल्ताना ने भी आरोप लगाया कि उनके परिवार को राजनीतिक प्रतिशोध के कारण निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शरीफ और गिरफ्तार आरोपी के बीच कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है। सुल्ताना ने कहा कि समय पर गौर कीजिए। मेरे पिता को तृणमूल कांग्रेस से निलंबित किए जाने के बाद ही ये सभी आरोप सामने आ रहे हैं। मेरे ससुर का मादक पदार्थ तस्करी से कोई संबंध नहीं है और वह एक सफल व्यवसायी हैं।

वहीं, तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने कहा कि कबीर के पार्टी से अलग होने से पहले ही मामला दर्ज किया गया था। घोष ने कहा कि उनकी नई पार्टी भाजपा की 'बी' टीम बनकर रह गई है। इस मामले में पीड़ित होने का नाटक करने से कोई फायदा नहीं होगा। कानून अपना काम करेगा और इसमें तृणमूल कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

West Bengal News West Bengal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।