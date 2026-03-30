बंगाल में फॉर्म-6 को लेकर बवाल, अभिषेक बनर्जी बोले- वोटर लिस्ट के लिए बाहर से आ रहे आवेदन
तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने के प्रयासों का आरोप लगाते हुए सोमवार को अन्य राज्यों से कथित तौर पर बड़े पैमाने पर प्रपत्र-छह आवेदन जमा किए जाने पर चिंता व्यक्त की और निर्वाचन आयोग से स्पष्टीकरण मांगा।
तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने के प्रयासों का आरोप लगाते हुए सोमवार को अन्य राज्यों से कथित तौर पर बड़े पैमाने पर प्रपत्र-छह आवेदन जमा किए जाने पर चिंता व्यक्त की और निर्वाचन आयोग (EC) से स्पष्टीकरण मांगा। अभिषेक बनर्जी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया कि हम जो देख रहे हैं वह बेहद चिंताजनक है। इस बात के उत्तरोत्तर संकेत मिल रहे हैं कि बंगाल की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने के समन्वित प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके केंद्र में भाजपा है और निर्वाचन आयोग आंखें मूंदे हुए है।
तृणमूल महासचिव ने शाम को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज अग्रवाल से मुलाकात कर इस मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोगों को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उनके मताधिकार का क्या हो रहा है। उन्होंने इस मुद्दे को उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मूल सिद्धांतों से जुड़ा हुआ बताया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी को कई जिलों से प्रपत्र-छह के आवेदनों में अचानक वृद्धि की विश्वसनीय रिपोर्ट मिल रही हैं। बता दें कि प्रपत्र-छह का उपयोग मतदाता सूची में नये मतदाताओं को शामिल करने के लिए किया जाता है।
अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ये सामान्य प्रविष्टियां नहीं हैं। गंभीर चिंताएं हैं कि इनमें से कई प्रविष्टियां उन व्यक्तियों से जुड़ी हो सकती हैं, जिनका बंगाल से कोई वास्तविक संबंध नहीं है, जो यहां नहीं रहते, यहां काम नहीं करते और राज्य में उनका कोई हित नहीं है। एक कथित वीडियो क्लिप का जिक्र करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि यह इन चिंताओं को और बढ़ा देता है। हालांकि अभी तक इस वीडियो पुष्टि नहीं हो पाई है। वीडियो में कथित तौर पर जिलों में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को कुछ कागजात सौंपे जा रहे हैं।
तृणमूल महासचिव ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि हजारों ऐसे प्रपत्रों का ढेर लगाया जा रहा है, जिससे इस प्रक्रिया के पैमाने और उद्देश्य के बारे में गंभीर सवाल उठते हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग से जवाबदेही की मांग करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग को जवाब देना होगा।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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