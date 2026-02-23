Hindustan Hindi News
बंगाल में वोटर लिस्ट पर सुनवाई के लिए तैनात होंगे 200 जज, हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को सौंपी लिस्ट

Feb 23, 2026 11:31 am IST
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने एसआईआर में गड़बड़ियों या फिर समीक्षा की निगरानी के लिए 200 न्यायिक अधिकारियों के नाम चुनाव आयोग को सौंप दिए हैं। एक अधिकारी को एक विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जाएगी। 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन 200 जजों (सेवारत या रिटायर्ड) के नाम चुनाव आयोग को सौंप दिए हैं जो कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कवायद से संबंधित कार्यों की निगरानी करेंगे और इससे जुड़े माममलों को अन्य अदालतों में ट्रांसफर करने की व्यवस्था करेंगे। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग न्यायिक अधिकारियों के लिए एक पोर्टल तैयार कर रहा है। यह माइक्रो ऑब्जर्वर वाले पोर्टल से अलग होगा।

अधिकारी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कीतरफ से नियुक्त न्यायिक अधिकारियों के लिए एक पोर्टल डिजाइन किया जा रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट से नामों की सूची मिलने के बाद उनका यूजर आईडी बना दिया जाएगा। मंगलवार को ही उन्हें इस पोर्टल की ट्रेनिंग दी जाएगी। रविवार को 125 अधिकारियों को इस प्रक्रिया की ब्रीफिंग दी गई थी।

हर विधानसभा सीट पर होगा एक जज

एसआईआर में कमियों. अनैप केस और समीक्षा के लिए हर विधानसभा सीट पर एक अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में ऐसे करीब 45 लाख मामले सामने आए हैं जिनका निपटारा किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने शनिवार को कहाकि न्यायिक अधिकारियों की एकदम सही संख्या अभी पता नहीं है।

बता दें कि हाई कोर्ट प्रशासन द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा था कि मुख्य न्यायाधीश ने शनिवार को न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती, न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी, रजिस्ट्रार जनरल नबनीता रे, रजिस्ट्रार (न्यायिक सेवा) राजू मुखर्जी और मुख्य न्यायाधीश के संयुक्त रजिस्ट्रार-सह-सचिव अजय कुमार दास की एक समिति का गठन किया है, ताकि ''अंतरिम राहत या अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों को वैकल्पिक अदालतों में स्थानांतरित करने की अंतरिम व्यवस्था पर गौर किया जा सके।''

मुख्य न्यायाधीश ने पश्चिम बंगाल की विभिन्न अदालतों में तैनात सभी न्यायिक अधिकारियों की छुट्टियां नौ मार्च तक रद्द करने का आदेश दिया है, ताकि राज्य में एसआईआर को पूरा करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सुचारू अनुपालन के लिए प्रत्येक जिले में जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और एसपी को मिलाकर एक समिति का गठन भी किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में, मुख्य न्यायाधीश पॉल ने शनिवार को उच्च न्यायालय परिसर में एक उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, महाधिवक्ता, केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और रजिस्ट्रार जनरल उपस्थित थे।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

