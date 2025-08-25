बंगाल में ठाकुरबाड़ी से दनादन बांटे जा रहे 'धार्मिक कार्ड', SIR से पहले मतुआ मुख्यालय से दो लाख जारी

मतुआ समुदाय के प्रमुख संगठन अखिल भारतीय मतुआ महासंघ ने बनगांव के ठाकुरनगर ठाकुरबाड़ी से करीब दो लाख 'धार्मिक कार्ड' जारी किए हैं। इनका मकसद मतुआ समुदाय के लोगों को CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन में सहायता करना है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में मतुआ समुदाय हमेशा सत्ता की कुंजी रहा है। इस समुदाय को लेकर अक्सर सियासी हलचल देखने को मिलती है। अब खबर है कि हाल के महीनों में मतुआ समुदाय के प्रमुख संगठन, अखिल भारतीय मतुआ महासंघ ने बनगांव के ठाकुरनगर ठाकुरबाड़ी से करीब दो लाख 'धार्मिक कार्ड' जारी किए हैं। इनका मकसद मतुआ समुदाय के लोगों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत नागरिकता के लिए आवेदन में सहायता करना है।

दरअसल, एसआईआर की चेतावनी के बीच उत्तर 24 परगना के बनगांव में, राज्य भर से मतुआ समुदाय के लोग 'मतुआ' सदस्यता कार्ड और मतुआ महासंघ के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के निवास, ठाकुरनगर स्थित मतुआ मुख्यालय से जारी धार्मिक प्रमाण पत्र लेने के लिए कतार में हैं। अखिल भारतीय मतुआ महासंघ के महासचिव महितोष बैद्य ने बताया कि महासंघ द्वारा जारी धार्मिक प्रमाण पत्र यह साबित करने के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है कि वे हिंदू हैं।

बड़ी संख्या में ठाकुरबाड़ी पहुंच रहे मतुआ उन्होंने आगे बताया कि राज्य भर से बड़ी संख्या में मतुआ ठाकुरबाड़ी पहुंच रहे हैं और उन्हें तुरंत कार्ड दिए जा रहे हैं। अब तक लगभग डेढ़ से दो लाख धार्मिक कार्ड जारी किए जा चुके हैं। सीएए अधिसूचना और एसआईआर की चिंताओं के बीच, हाल के दिनों में धार्मिक प्रमाण पत्रों की संख्या करीब दो लाख तक पहुंच गई है।

हरिचंद ठाकुर द्वारा स्थापित मतुआ संप्रदाय लगभग 1.75 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है, जो बनगांव, बारासात, राणाघाट, कृष्णानगर और कूचबिहार लोकसभा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आबादी रखता है। मतुआ समुदाय 1950 के दशक में और बांग्लादेश के गठन के बाद मुख्य रूप से धार्मिक उत्पीड़न के कारण पश्चिम बंगाल आया था। नामशूद्र, जिसमें मतुआ शामिल हैं, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय है।

चला रहे जागरूकता शिविर ET की रिपोर्ट के अनुसार, अखिल भारतीय मतुआ महासंघ और भाजपा नेतृत्व जागरूकता बढ़ाने और आवेदन प्रक्रिया में मदद के लिए विशेष सीएए शिविर आयोजित करने में जुटे हैं। वे उत्तर बंगाल के सभी सात जिलों, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, दक्षिण और उत्तर 24 परगना में जागरूकता शिविर चला रहे हैं, जहां मतुआ आबादी प्रमुख है। बैद्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी ऐसे ही शिविर आयोजित किए जा रहे हैं जहां मतुआ आबादी मौजूद है।

मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने सीएए नियमों को अधिसूचित किया था और 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों - हिंदुओं, सिखों, जैन, बौद्ध, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देना शुरू किया था।

कितना बड़ा वोट बैंक? बंगाल की राजनीति में मतुआ समुदाय का वोट बैंक सबसे अहम है। नामशूद्र हिंदुओं से जुड़ा यह समुदाय राज्य की आबादी का लगभग 17-20 फीसदी है और इसके तहत करीब 1.5 करोड़ मतदाता आते हैं। नदिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों में इनकी सबसे बड़ी मौजूदगी है। अनुमान है कि मतुआ वोट 30-45 विधानसभा सीटों को सीधे प्रभावित करता है, इसलिए हर चुनाव में भाजपा और टीएमसी दोनों इस समुदाय पर खास ध्यान देती हैं।