By Mohit
PUBLISHED Oct 10, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
जिम्बाब्वे के रजा ने चुनी बेस्ट टी20 टीम
जिम्बाब्वे के स्टार ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने ऑल टाइम टी-20 बेस्ट प्लेइंग-11 टीम को चुना है। आइए जानते हैं उन्होंने इसमें वर्ल्ड के कौन से चेहरों को शाामिल किया है।
ऑल टाइम
Photo:ICC/FB
सिकंदर ने भारतीय दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा को अपनी ऑल टाइम टी-20 बेस्ट प्लेइंग-11 टीम का कप्तान चुना है।
रोहित शर्मा
Video:ICC/FB
सिकंदर ने वेस्टइंडीज के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन को टीम में जगह दी है। सिकंदर ने क्रिस गेल को भी चुना है।
निकोलस पूरन
Photo: LSG
टीम में जसप्रीत बुमराह, शाहीन शाह अफरीदी और मिचेल स्टार्क को गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा गया है।
जसप्रीत बुमराह
Photo:ICC/FB
साउथ अफ्रीका से सिकंदर ने एबी डिविलियर्स, हेनरिक क्लासेन को चुना है।
एबी और क्लासेन
Photo:ICC/FB
ऑलराउंडर की बात करें तो उन्होंने वेस्टइंडीज के कायरन पोलार्ड और रवींद्र जडेजा को जिम्मा सौंपा है।
ऑलराउंडर
Photo:ICC/FB
टीम में बतौर स्पिन स्पेशलिस्ट गेंदबाज के तौर पर अफगानिस्तान के राशिद खान को चुना है।
स्पिनर
Photo:ICC/FB
रोहित शर्मा (कप्तान), क्रिस गेल, निकोलस पूरन, जसप्रीत बुमराह, शाहीन शाह अफरीदी और मिचेल स्टार्क, एबी डिविलियर्स, हेनरिक क्लासेन, कायरन पोलार्ड और रवींद्र जडेजा, राशिद खान।
ये है प्लेइंग-11
पाक क्रिकेटर अफरीदी की वाइफ की 9 तस्वीरें
Click Here