By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 22, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Health

जरीन खान ने कैसे घटाया था 43 Kg वजन?

एक्ट्रेस जरीन खान ने साल 2010 में फिल्म वीर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके साथ सलमान खान भी थे।

जरीन खान

Instagram: zareenkhan

जरीन को पहली फिल्म तो मिल गई थी लेकिन थोड़ी चबी होने की वजह से उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा।

मोटापा

जरीन ने फिर खुद को वजन कम करने का चैलेंज दिया। उनका वजन 100 किलो हो चुका था। इसे कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, चलिए बताते हैं।

वजन कम किया

जरीन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने कुछ दिनों तक सिर्फ लिक्विड डायट ली। जूस, पानी, सूप उनकी डायट का हिस्सा थे।

लिक्विड डायट

जरीन ने जिम में भी घंटों पसीना बहाया। वेट लॉस के लिए उन्होंने पिलेट्स, रनिंग, वेट ट्रेनिंग, स्वीमिंग करना शुरू किया।

जिम

स्मॉल मील्स

फिर जरीन ने हेल्दी और प्रोटीन युक्त डायट लेना शुरू किया। वह हर 2 घंटे में स्मॉल मील्स खाती थीं। इससे वजन नहीं बढ़ता।

नो जंक फूड

जरीन ने कहा कि कुछ लोग घंटों जिम करने के बाद पानी पुरी, चाऊमीन खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने जंक फूड बिल्कुल छोड़ दिया।

नो शुगर

जरीन ने वेट लॉस करने के लिए शुगर के साथ मिठाई और अन्य शुगरी आइटम भी खाना बंद किए। इससे भी असर दिखा।

वॉटर इनटेक

जरीन का कहना था कि पानी का इनटेक अच्छा होना चाहिए। इससे भूख कम लगती है और शरीर चुस्त रहता है।

वेट लॉस

कड़ी मेहनत के बाद जरीन का वजन 100 से घटकर 57 किलो पर आ गया। अब उन्होंने खुद को मेंटेन रखा हुआ है। 

