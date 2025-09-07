By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 07, 2025
युवराज सिंह Vs MS धोनी: टी-20I में किसने ज्यादा छक्के लगाए?
महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह को उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी बैटिंग से भारत को कई महत्वपूर्ण मैच जिताए हैं।
धोनी और युवराज
अपने विस्फोटक अंदाज के लिए मशहूर दोनों बल्लेबाजों की आपस में तुलना भी होती है।
तुलना
कई लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि धोनी और युवराज में से किसने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ज्यादा छक्के लगाए हैं। अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आइए आज हम आपको बताते हैं।
किसने लगाए हैं ज्यादा छक्के
सबसे पहले बात करते हैं धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने करियर में कुल 98 टी-20 मैच खेले, जिसकी 85 पारियों में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला।
महेंद्र सिंह धोनी ने खेले कुल इतने मैच
इन 85 पारियों में धोनी ने 37.6 की औसत और 126.14 की स्ट्राइक रेट से कुल 1617 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए।
बनाए इतने रन
धोनी ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 52 छक्के लगाए। उन्होंने इस दौरान 116 चौके लगाए।
धोनी ने कुल इतने छक्के मारे
युवराज सिंह की बात करें तो उन्होंने भारतीय टीम के लिए कुल 58 टी-20 मैच खेले, जिसकी 51 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला।
युवराज सिंह
इन 51 पारियों में युवराज ने 28.02 की औसत और 136.39 की स्ट्राइक रेट से कुल 1177 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 8 अर्धशतकीय पारियां खेलीं।
बनाए हैं इतने रन
युवराज सिंह ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 74 छक्के और 77 चौके लगाए। इस तरह देखा जाए तो युवराज सिंह ने धोनी से काफी ज्यादा छक्के लगाए हैं।
युवराज ने लगाए हैं ज्यादा छक्के
