युवराज सिंह की सौतेली बहन अमरजोत की 10 तस्वीरें

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज युवराज सिंह की एक सौतेली बहन हैं, जिनका नाम अमरजोत है।

युवराज सिंह की सौतेली बहन

दरअसल, युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने अपनी पहली पत्नी (युवराज की मां) शबनम को तलाक देकर दूसरी शादी की थी।

योगराज ने की थी दूसरी शादी

उन्होंने दूसरी शादी पंजाबी एक्ट्रेस नीना बुंदेल से की थी।

पंजाबी एक्ट्रेस से रचाया था ब्याह

नीना बुंदेल और योगराज सिंह की बेटी का नाम अमरजोत है, जो युवराज सिंह की सौतेली बहन हैं।

अमरजोत

अमरजोत का जन्म साल 2002 में चंडीगढ़ में हुआ था।

अमरजोत का जन्म

युवराज सिंह और उनकी सौतेली बहन अमरजोत की आपस में अच्छी बॉन्डिंग है।

युवराज के साथ अच्छी बॉन्डिंग

अमरजोत 29 अगस्त से हो रहे एशिया पैसफिक पैडल कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।

भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व

यह टूर्नामेंट 29 अगस्त से 31 अगस्त तक मलेशिया के सेलांगोर में खेला जा रहा है।

मलेशिया में खेला जा रहा टूर्नामेंट

अमरजोत सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। उनका निकनेम एमी बुंदेल है। वे सोशल मीडिया भी इसी नाम से इस्तेमाल करती हैं।

सोशल मीडिया पर रहती हैं एक्टिव

