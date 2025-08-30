By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 30, 2025
युवराज सिंह की सौतेली बहन अमरजोत की 10 तस्वीरें
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज युवराज सिंह की एक सौतेली बहन हैं, जिनका नाम अमरजोत है।
युवराज सिंह की सौतेली बहन
Pic Credit: Social Media
दरअसल, युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने अपनी पहली पत्नी (युवराज की मां) शबनम को तलाक देकर दूसरी शादी की थी।
योगराज ने की थी दूसरी शादी
Pic Credit: Social Media
उन्होंने दूसरी शादी पंजाबी एक्ट्रेस नीना बुंदेल से की थी।
पंजाबी एक्ट्रेस से रचाया था ब्याह
Pic Credit: Social Media
नीना बुंदेल और योगराज सिंह की बेटी का नाम अमरजोत है, जो युवराज सिंह की सौतेली बहन हैं।
अमरजोत
Pic Credit: Social Media
अमरजोत का जन्म साल 2002 में चंडीगढ़ में हुआ था।
अमरजोत का जन्म
Pic Credit: Social Media
युवराज सिंह और उनकी सौतेली बहन अमरजोत की आपस में अच्छी बॉन्डिंग है।
युवराज के साथ अच्छी बॉन्डिंग
Pic Credit: Social Media
अमरजोत 29 अगस्त से हो रहे एशिया पैसफिक पैडल कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।
भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व
Pic Credit: Social Media
यह टूर्नामेंट 29 अगस्त से 31 अगस्त तक मलेशिया के सेलांगोर में खेला जा रहा है।
मलेशिया में खेला जा रहा टूर्नामेंट
Pic Credit: Social Media
अमरजोत सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। उनका निकनेम एमी बुंदेल है। वे सोशल मीडिया भी इसी नाम से इस्तेमाल करती हैं।
सोशल मीडिया पर रहती हैं एक्टिव
Pic Credit: Social Media
