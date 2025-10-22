By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 22, 2025

युवराज सिंह ने सहवाग के साथ शेयर की पुरानी तस्वीरें, आप भी देखिए

दिवाली के दिन भारतीय टीम के पूर्व स्टार सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का जन्मदिन था।

वीरेंद्र सहवाग का जन्मदिन

Pic Credit: Social Media

सहवाग 20 अक्टूबर को अपना 47वां जन्मदिन मना रहे थे।

47वां जन्मदिन

Pic Credit: Social Media

इस मौके पर उन्हें भारतीय पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बधाई दी।

युवराज सिंह ने दी बधाई

Pic Credit: Social Media

युवराज सिंह ने वीरेंद्र सहवाग के साथ की अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर कीं।

शेयर कीं पुरानी तस्वीरें

Pic Credit: Social Media

इन तस्वीरों के साथ उन्होंने सहवाग के जन्मदिन पर बेहतरीन कैप्शन भी लिखा।

दिल छू लेने वाला कैप्शन

Pic Credit: Social Media

युवराज सिंह ने लिखा- "आज दिवाली है, लेकिन असली धमाका तब होता था जब वीरू पिच पर उतरता था।"

पिच पर धमाका करते थे सहवाग

Pic Credit: Social Media

युवराज ने आगे लिखा- "प्रिय भाई, तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहो, तंदुरस्त रहो हमेशा। ढेर सारा प्यार।"

कुछ यूं दिया बधाई संदेश

Pic Credit: Social Media

बता दें कि सहवाग का जन्म 20 अक्टूबर 1978 को दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र में हुआ था। क्रिकेट जगत उन्हें एक बेखौफ, विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर जानता है।

सहवाग का जन्म 

Pic Credit: Social Media

सहवाग ने भारत के लिए कुल 104 टेस्ट- 8586 रन (82.23 स्ट्राइक रेट), 251 वनडे- 8273 रन (104.33 स्ट्राइक रेट) और 19 टी20- 394 रन (145.38 स्ट्राइक रेट) मैच खेले। उन्होंने कई मैचों में भारत की कप्तानी भी की।

सहवाग का करियर

Pic Credit: Social Media

