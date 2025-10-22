By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 22, 2025
युवराज सिंह ने सहवाग के साथ शेयर की पुरानी तस्वीरें, आप भी देखिए
दिवाली के दिन भारतीय टीम के पूर्व स्टार सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का जन्मदिन था।
वीरेंद्र सहवाग का जन्मदिन
सहवाग 20 अक्टूबर को अपना 47वां जन्मदिन मना रहे थे।
47वां जन्मदिन
इस मौके पर उन्हें भारतीय पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बधाई दी।
युवराज सिंह ने दी बधाई
युवराज सिंह ने वीरेंद्र सहवाग के साथ की अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर कीं।
शेयर कीं पुरानी तस्वीरें
इन तस्वीरों के साथ उन्होंने सहवाग के जन्मदिन पर बेहतरीन कैप्शन भी लिखा।
दिल छू लेने वाला कैप्शन
युवराज सिंह ने लिखा- "आज दिवाली है, लेकिन असली धमाका तब होता था जब वीरू पिच पर उतरता था।"
पिच पर धमाका करते थे सहवाग
युवराज ने आगे लिखा- "प्रिय भाई, तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहो, तंदुरस्त रहो हमेशा। ढेर सारा प्यार।"
कुछ यूं दिया बधाई संदेश
बता दें कि सहवाग का जन्म 20 अक्टूबर 1978 को दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र में हुआ था। क्रिकेट जगत उन्हें एक बेखौफ, विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर जानता है।
सहवाग का जन्म
सहवाग ने भारत के लिए कुल 104 टेस्ट- 8586 रन (82.23 स्ट्राइक रेट), 251 वनडे- 8273 रन (104.33 स्ट्राइक रेट) और 19 टी20- 394 रन (145.38 स्ट्राइक रेट) मैच खेले। उन्होंने कई मैचों में भारत की कप्तानी भी की।