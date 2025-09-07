By Mohit
युवराज की बहन एथनिक में लगती हैं खूबसूरत
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह की बहन एमी बुंदेल बेहद ही ग्लैमरस और खूबसूरत हैं।
ग्लैमरस और खूबसूरत
एमी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अपनी तस्वीरें और वीडियोज फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं।
करती हैं शेयर
फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली एमी हर तरह के आउटफिट में बेमिसाल लगती हैं।
बेमिसाल लगती हैं
एथनिक में तो युवराज सिंह की बहन का सादगी भरा अंदाज हर किसी का दिल जीत लेता है।
सादगी भरा अंदाज
सूट सलवार हो या फिर लहंगा एमी बुंदेल हर आउटफिट में सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।
अप्सरा से कम नहीं
एमी के लुक्स बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देते हैं। फिटनेस के मामले में भी वे काफी आगे नजर आती हैं।
देती हैं टक्कर
आपको बता दें कि एमी पेशे से स्पोर्ट्स पर्सन हैं। वे पैडल स्पोर्ट में भारतीय टीम का हिस्सा हैं।
स्पोर्ट्स पर्सन
हाल ही में युवराज की बहन का एशिया पैसफिक पैडल कप (APPC 2025) में चयन हुआ था।
पैसफिक पैडल
आपको बता दें कि एमी बुंदेल युवराज सिंह की सौतेली बहन है। युवराज के पिता ने पहली पत्नी को तलाक देकर 90 के दशक की टॉप पंजाबी एक्ट्रेस नीना बुंदेल से शादी की थी।
सौतेली बहन
युवराज अपनी बहन के साथ स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं और उन्हें हर तरह से स्पोर्ट भी करते हैं।
स्पेशल बॉन्ड
